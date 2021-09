Tajemnicze auta z kamerami krążą po Warszawie. Upodobały sobie dwie dzielnice

Od pewnego czasu na warszawskich ulicach można zauważyć nietypowo wyposażone samochody. Na dachach mają lampy sygnalizacyjne w kolorze pomarańczowym, zestawy kamer, a pomiędzy nimi widać antenę. Służy do określania pozycji przy pomocy systemów GPS, a być może i do przesyłania danych. Po co takie auta wyjechały na drogi?

Tym razem nie są to pojazdy żadnej z prywatnych firm nawigacyjnych (np. Google, TomTom, Garmin) wspomagające tworzenie cyfrowych map i obrazów ulic w internecie. Nie chodzi też o karanie nieprawidłowo parkujących kierowców, ani kontrolę opłat, ale trop jest dobry. Samochody z kamerami zbierają dane na temat zachowań parkingowych kierowców.

Analizy są prowadzone w dwóch warszawskich dzielnicach: na północnym Mokotowie oraz Saskiej Kępie. W obu obowiązują strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Władze miasta stołecznego Warszawa zleciły przeprowadzanie badania zwyczajów parkingowych użytkowników samochodów oraz stopnia zajęcia stref płatnego parkowania. Od ich wyniku uzależniają ich ewentualne rozszerzenie na dodatkowe ulice.

Samochód w czasie analizy zachowań parkingowych fot. ŁK

Płatne parkowanie w Warszawie. Niedługo strefa obejmie większą część stolicy

Urząd miasta prowadzi też działania w dwóch innych dzielnicach. Na Ochocie i Żoliborzu są wyznaczane nowe strefy płatnego parkowania. Trwa zmiana organizacji ruchu na 250 ulicach. Jej skutkiem będzie rozszerzenie strefy płatnego parkowania, która w tej chwili rozciąga się płaszczyźnie wschód-zachód od Pragi Północ do Ochoty (granicę wyznaczają ul. Prymasa 1000-lecia i Elekcyjna), a w osi północ-południe sięga od mostu Gdańskiego po Puławską.

Jednak w tej chwili większość Mokotowa nie jest objęta strefą płatnego parkowania niestrzeżonego. Jej język sięga do wysokości ul. Racławickiej/Odyńca, ale omija niemal cały rejon Starego Mokotowa i Sielc. Wkrótce to się zmieni.

Tajemnicze samochody metodycznie mierzą czas i intensywność parkowania w rejonach, które są kandydatami do rozszerzenia strefy. Po zakończeniu analizy pomiarów Zarząd Dróg Miejskich poczeka na wynik konsultacji z mieszkańcami. Ostateczną decyzję i tak podejmą radni poszczególnych dzielnic. Drogowcy tylko wprowadzą ją w życie.

Aktualna Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie fot. ZDM

Ile kosztuje płatne parkowanie w Warszawie? Kogo nie dotyczy?

Przy tej okazji przypominamy, że Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) oraz towarzyszącej jej uchwały. Opłata za postój obowiązuje w dni robocze w godz.8:00-20:00 (a nie jak kiedyś do 18:00) i wynosi 3,90 zł za pierwszą godzinę. Potem wzrasta do 4,60 zł (druga godzina), 5,50 zł (trzecia godzina) i stabilizuje się na wysokości 3,90 zł (od czwartej godziny w górę. Minimalna opłata za postój to 0,50 zł, co pozwala na parkowanie przez 10 min.

Z pobierania opłat są wyłączone niektóre dni powszednie (takie jak 2 maja, 24 grudnia i 31 grudnia), posiadacze specjalnych kart wydawanych przez ZDM (Karty N+, Karty Powstańca i Karty Honorowej) oraz samochody z wyłącznie elektrycznym napędem, który jest identyfikowany przez Straż Miejską dzięki specjalnej nalepce na szybie oraz zielonym tablicom rejestracyjnym. Samochody hybrydowe się nie kwalifikują. Za parkowanie można płacić w ulicznych parkomatach lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych Skycash-MobiParking i Mobilet