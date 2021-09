Chcesz mieć land rovera z najnowszego Bonda? Spiesz się. Powstanie tylko 300 sztuk

Zobacz wideo Finalny zwiastun "Nie pora umierać". Ostatni Bond z Danielem Craigiem

Po wielu opóźnieniach powodowanych głównie pandemią koronawirusa, najnowsza część serii filmów o Jamesie Bondzie trafi do kin. Polska premiera "No Time To Die" (lub jak kto woli "Nie czas umierać") zaplanowana jest na 1 października, a dla największych fanów produkcji Land Rover przygotował nie lada okazję.

Land Rover Defender V8 Bond Edition. Jeden z trzystu

Brytyjska marka należąca do Tata Motors ogłosiła, że niebawem kupić będzie można nowego Land Rovera Defender V8 Bond Edition. To specjalna edycja samochodu stworzona, aby uczcić najnowszy film o agencie Jej Królewskiej Mości. Nie trzeba chyba mówić, że samochód pojawi się też w samym filmie.

Auto zostało oparte o model Defender i będzie dostępne w dwóch wariantach - Defender 110 lub 90. Pod maską ukryto 5-litrowy silnik V8 rozwijający moc 525 KM przynoszoną na koła przez 8-biegowy "automat". Rajd do pierwszej setki auto z sygnowane logo 007 zakończy po nieco ponad pięciu sekundach, a prędkość maksymalna tego potwora to 240 km/h.

Każde z aut Bonda będzie wyposażone w pakiet Extended Black z 22-calowymi felgami aluminiowymi Luna Gloss Black oraz niebieskimi zaciskami hamulcowymi. Nie zabraknie też napisu "Defender 007" na karoserii nakładek progowych z takim logo oraz cyfr 007 wyświetlanych nocą na asfalcie.

O wyjątkowości auta mają też przypominać ekrany zainstalowane wewnątrz auta oraz laserowy grawerunek "Bespoke jeden z 300". To nie przypadek. Każde auto będzie personalizowane przez ekipę Bespoke, a łącznie powstanie jedynie 300 egzemplarzy samochodu w specjalnej "bondowskiej" edycji. Oczywiście będzie można je dostać wyłącznie na specjalne zamówienie.

LAND ROVER DEFENDER V8 BOND EDITION fot. Land Rover (media.landrover.com)