Ford chce wymyślić parkowanie na nowo. Zaprezentował pierwsze próby [WIDEO]

Ford ze względu na to, że należy do Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego nawiązał współpracę z firmami odpowiedzialnymi za infrastrukturę i firmami technologicznymi w tym z Boschem, w celu stworzenia systemu do autonomicznego parkowania na parkingach.

System jest dosyć prosty. Samochody w tym wypadku Forda łączą się z infrastrukturą parkingu, która podaje, gdzie są dostępne miejsca do zaparkowania. Kierowca kontroluje cały proces poprzez aplikację FordPass i wybiera czy auto ma samo zaparkować. Opuszcza pojazd w wyznaczonym miejscu i auto odjeżdża na swoje miejsce.

Dokładniej rzecz ujmując system sensorów Automated Valet Parking, umieszczonych na parkingu, przejmuje kontrolę nad pojazdem i zarządza całym ruchem na parkingu. Jest to możliwe dzięki stałej komunikacji na linii pojazd-infrastruktura.

Czujniki kontrolują również to czy w polu manewru parkowania pojawia się jakieś zagrożenie, a jeśli tak to zatrzymuje cały proces.

Kierowca może też wykorzystać aplikację FordPass do tego, aby pojazd podjechał w skazane miejsce w momencie, gdy będzie wracał na parking.

System ma współgrać z pojazdami już jeżdżącymi po drogach, które mają automatyczną skrzynię biegów, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, elektryczny hamulec postojowy i elektryczny system wspomagania układu kierowniczego. Wszystko, czego pojazd potrzebuje dodatkowo, to inteligentny moduł komunikacji Automated Valet Parking.

Na razie ta technologia jest w powijakach, ale wszystko wskazuje na to, że może za jakiś czas być realną formą parkowania, która zdejmie z kierowcy stres z tą czynnością, jeśli tego nie lubi robić. Twórcy chcą również wykorzystać ten system w myjniach automatycznych i przy