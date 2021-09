Rodzinny, elektryczny SUV - Mercedes EQB

Mercedes EQB nie jest niczym nowym tak naprawdę. Swój debiut zaliczył w kwietniu w Szanghaju, ale teraz odbyła się jego premiera w Europie podczas targów motoryzacyjnych w Monachium.

EQB będzie dostępny w dwóch wariantach – 300 i 350. Obydwa oferowane będą w standardzie z napędem na wszystkie koła, dzięki silnikom zamontowanym na przedzie i tyle auta. Pojemność akumulatorów wynosi 66,5 kWh, a zasięg ma wynieść w obydwóch modelach 419 km.

Mercedes-Benz EQB Mercedes-Benz

Mercedes EQB 300 i 350 – siedem miejsc, ale nie dla wszystkich

EQB 300 dysponować będzie 228 KM mocy i 390 Nm momentu obrotowego. Mocniejsza wersja, czyli EQB 350 posiada natomiast 292 KM i 520 Nm. Mercedes jednak nie podał prędkości maksymalnych, ani tego ile potrzebują czasu aby rozpędzić się od 0 do 100 km/h. Firma przekazała również, że za jakiś czas pojawi się także odmiana z przednim napędem i taka, która będzie miała większy zasięg.

Podobnie jak zwykły GLB, elektryczna odmiana oferowana będzie z miejscem dla siedmiu osób. W standardzie jednak sprzedawany będzie jako auto pięcioosobowe. Tylna kanapa będzie regulowana, tak by zapewnić albo więcej miejsca na nogi albo zagwarantować więcej miejsca w bagażniku. Trzeci rząd siedzeń będzie sprzedawany jako opcja i będą to po prostu dwa dodatkowe fotele. Jednak na uwadze trzeba mieć to, że zmieszczą się tam osoby o wzroście 1,65 m maksymalnie tak by było komfortowo.

Mercedes-Benz EQB Mercedes-Benz

Mercedes EQB – wygląd

Z zewnątrz EQB posiada charakterystyczny czarny grill i pasek LED nad nim, ciągnący się przez całą szerokość i łączący się ze światłami. Podobny zabieg został zastosowany na tyle auta, gdzie również przez całą szerokość ciągnął się światła. Oczywiście nie uświadczymy tutaj rur wydechowych. Auto porusza się na 20-calowych felgach w odcieniach różowego złota lub niebieskiego koloru.

We wnętrzu wspomniane kolory z felg znalazły swoje miejsce. Najbardziej widoczne są na kratkach od nawiewów, na siedzeniach i podczas włączonego oświetlenia wnętrza. Ponieważ jest to wersja elektryczna auta, to na pokładzie znalazło się kilka innych elementów charakterystycznych dla EQ. Obejmują one standardowy cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 10,3 cala i wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy z nawigacją w rzeczywistości rozszerzonej, który może również zoptymalizować trasę pod kątem zasięgu pojazdu elektrycznego i opcji ładowania.

Mercedes nie podał jeszcze cennika modelu EQB.