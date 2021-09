Policja ma 17 nowych radiowozów za 5,5 mln zł. Już trafiły do służby

We flocie zachodniopomorskiej policji pojawiło się 17 nowych radiowozów - 12 pojazdów MAN TGE w wersji furgon wypadowy, oraz pięć Volkswagenów Crafter w wersji ambulans pogotowia ruchu drogowego. Pierwsze z nich trafią do Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, a Craftery zostaną wcielone do jednostek KMP Szczecin, KMP Koszalin, KPP Goleniów, KPP Kołobrzeg oraz KPP Stargard.

W uroczystym przekazaniu pojazdów uczestniczył Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński.

Nowe radiowozy w zachodniopomorskim

Radiowozy MAN TGE zostały zakupione ze środków rządowego programu modernizacji służb, a cena jednego egzemplarza to 267 648 zł. Źródłem finansowania Volkswagenów Crafter w wersji ambulans pogotowia ruchu drogowego jest projekt "Bezpiecznie na drogach - Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt każdego z tych pojazdów to dokładnie 460 458 zł. Program realizowała Komenda Główna Policji.

Policyjne ambulanse to Volkswageny Crafter z silnikami 2.0 TDI o mocy 177 KM, które wyposażono w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas obsługi zdarzeń drogowych. Na dachu umieszczono m.in. tablicę wyświetlającą znak "UWAGA WYPADEK". Wewnątrz pojazdu znajduje się miejsce do pracy biurowej (z komputerem, routerem i wielofunkcyjną drukarką), a także zestaw znaków drogowych, lampy, pachołki drogowe, drogomierz, parawan, aparat fotograficzny i inne. Na wyposażeniu samochodu jest także agregat prądotwórczy. To wszystko odpowiada potrzebom policjantów zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

