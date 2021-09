Złodziejski rodzinny biznes. Policja zatrzymała braterski duet

Sprawa jakich wiele. Kradziono samochody, zaczęło się jeszcze w czerwcu tego roku od kradzieży auta w Białej Rawskiej, którego wartość nie była zbyt duża. Do podobnych kradzieży dochodziło również w ościennych powiatach.

REKLAMA

Zobacz wideo Ładowanie hybrydy plug-in. Czy można z domowego gniazdka? Ile to kosztuje? Jak najsensowniej to robić?

Jedna z hipotez policji zakładała wykorzystanie lawety do tego procederu. I jak się okazało był to dobry trop. 29 sierpnia w nocy, w Rawie Mazowieckiej, funkcjonariusze zauważyli lawetę, a mając na względzie wcześniej wspomnianą hipotezę zdecydowali się na skontrolowanie pojazdu. Kierowca i jego pasażer nie umieli w racjonalny sposób odpowiedzieć w jakim celu tak jeżdżą i po co przyjechali do Rawy. W pojeździe podczas kontroli znaleziono środki odurzające, a także dokumenty i przedmioty ze skradzionych pojazdów w woj. łódzkiego i mazowieckiego.

Mężczyźni w wieku 30 i 33 lat są braćmi. Na posesji braci znaleziono dwa skradzione pojazdy oraz dokumenty i tablice rejestracyjne z pozostałych łupów rodzinnego duetu. Mężczyźni przyznali się, że częściowo demontowali pojazdy i sprzedawali je na skupach złomu. Korzystali również z nieuwagi właścicieli pojazdów, gdy ci zostawiali kluczyki w autach.

Jakie polecenia policjanta musi wykonywać kierowca, a na jakie może parsknąć śmiechem?

Na podstawie zebranych dowodów mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem oraz posiadania środków odurzających. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności, a na razie na wniosek prokuratora spędzą trzy miesiące w areszcie.