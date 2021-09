Tunel pod Ursynowem zalicza kolejne opóźnienie. Nie ma nowego terminu oddania

GDDKiA podało do informacji, że tunel pod warszawskim Ursynowem nie zostanie oddany do użytku w tym miesiącu. W dalszym ciągu trwają testy systemów.

W sumie kalibracji, testom i odbiorom podlega 13 różnych systemów. Odpowiadają one m.in. za zasilanie, wentylację i sterowanie ruchem. W wakacje wykryto natomiast awarię systemu wentylacji odpowiedzialnego za otwieranie i zamykanie 152 klap. Zarządzają one napowietrzaniem i oddymianiem tunelu.

Drogowcy sugerują, że takie sytuacje opóźniają odbiory. Kolejnym powodem opóźnień są problemy wykonawcy – Astaldi, który od kilku lat przechodzi restrukturyzację.

Odbiory potrwają przez najbliższe tygodnie. Stołeczne GDDKiA zapowiada, że tunel zostanie oddany do użytku jesienią tego roku.