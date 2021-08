"No dobra, wsiadajcie". Nigdy tak nie mów, za dużo osób w aucie i stracisz prawko

Ilość pasażerów dopuszczona dowodem rejestracyjnym pojazdu od lat była dość nonszalancko traktowana przez kierowców w Polsce. Do tej pory nie brakuje przypadków, w których do auta 5-osobowego prowadzący upycha kilkunastu podróżujących, a do busa np. 30 czy ponad 30 osób. Pierwszym i podstawowym aspektem takiego wykroczenia jest oczywiście bezpieczeństwo. Bo każdy ponadmiarowy pasażer nie ma zapewnionych pasów oraz siedziska. A to w czasie wypadku musi oznaczać zagrożenie poważnymi urazami, a nawet śmiercią. I przypadków tragicznych w skutkach zdarzeń z udziałem przeładowanych aut w historii polskich dróg nie brakuje.

Zobacz wideo Pościg za pijanym kierowcą w Tico. 6-latek i ciężarna jako pasażerowie

Jedno z najtragiczniejszych zdarzeń miało miejsce w październiku roku 2010. Wtedy w wyniku zderzenia przeładowanego busa i ciężarowego Volvo zginęło 18 osób. Zdarzenie miało miejsce w Nowym Mieście nad Pilicą w pow. grójeckim na Mazowszu.

Mandat za zbyt dużą ilość pasażerów to nawet 500 zł!

Na skutki takiego stanu rzeczy nie trzeba było długo czekać. Raz że obecnie policjanci uważniej przyglądają się ilości pasażerów w pojazdach. Dwa że zaostrzone zostały sankcje za przewożenie większej ilości osób, niż jest to dopuszczone w dowodzie rejestracyjnym. I tak przekroczenie dozwolonej liczby pasażerów może oznaczać:

o 1 osobę - 100 zł mandatu i 1 punkt karny,

o 2 osoby - 200 zł mandatu i 2 punkty karne,

o 3 osoby - 300 zł mandatu i 3 punkty karne,

o 4 osoby - 400 zł mandatu i 4 punkty karne,

o 5 osób - 500 zł mandatu i 5 punktów karnych,

o 6 osób - 500 zł mandatu i 6 punktów karnych,

o 7 osób - 500 zł mandatu i 7 punktów karnych,

o 8 osób - 500 zł mandatu i 8 punktów karnych,

o 9 osób - 500 zł mandatu i 9 punktów karnych,

o 10 osób i więcej - 500 zł mandatu i 10 punktów karnych.

Czy pasażerowie mogą pić alkohol w samochodzie podczas jazdy?

Za dużo osób w samochodzie? Możesz stracić też prawo jazdy

Nawet 500 zł mandatu i 10 punktów karnych to kara wyjątkowo dotkliwa. Jako że jednak wykroczenie jest niezwykle rażące - z uwagi na powodowanie zagrożenia dla życia, ustawodawca nie chciał wyczerpywać na tym sankcji. W efekcie kierowca przewożący zbyt duża ilość pasażerów w pojeździe może nawet stracić prawo jazdy. Stanie się tak w sytuacji, w której zabierze na pokład co najmniej 3 osoby więcej od limitu wskazanego w dowodzie rejestracyjnym. Uprawnienia na wniosek policjantów zostaną wstrzymane prowadzącemu na 3 miesiące.