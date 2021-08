W prawo z prawego, a prosto i w lewo? Który pas zająć na rondzie

Skrzyżowania o ruchu okrężnym powstają w Polsce jak grzyby po deszczu. Buduje się je w miastach, na połączeniach dróg krajowych, a także w ramach infrastruktury doprowadzającej szlaki do autostrad. I nad powodami takiego stanu rzeczy długo nie trzeba się zastanawiać. Bo ronda poprawiają płynność ruchu, a do tego ograniczają możliwość wystąpienia ruchu kolizyjnego - są zatem dużo bezpieczniejsze. I choć skrzyżowania takie cieszą się popularnością od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, nadal nie wszyscy kierowcy pamiętają, jak się po nich poruszać. A więc?

REKLAMA

Zobacz wideo Wyszków. Kierowca wjechał na rondo i wpadł na chodnik. Miał 1,5 promila alkoholu

Prawy pas - w prawo i prosto. Lewy pas - prosto, w lewo i zawracanie.

Zasady ruchu na rondzie zależą w pierwszej kolejności od tego, ile pasów ruchu zostało wyznaczonych na skrzyżowaniu. Jeżeli jest jeden, kierowca musi go zająć bez względu na fakt czy jedzie prosto, czy skręca. Najczęściej jednak ronda posiadają dwa pasy ruchu. A to oznacza, że przepisy zaczynają dzielić dopuszczone na nich kierunki jazdy. I tak, gdy prowadzący chce na skrzyżowaniu skręcić w prawo lub jechać prosto, powinien zająć pas prawy. W przypadku jazdy prosto, skręcania w lewo lub zawracania auto musi zając pas lewy.

Czemu ronda nie można objechać prawym pasem?

No dobrze, ale czemu na prawym pasie nie można np. skręcić w lewo? Nie zawsze przecież dopuszczone kierunki ruchu na rondzie są wyznaczone znakiem F-10 lub znakami poziomymi. Przeszkody w tym przypadku są jednak aż dwie. Po pierwsze objeżdżając rondo prawym pasem kierowca ogranicza możliwość zjechania ze skrzyżowania tym pojazdom, która jadą pasem lewym - według przepisów muszą ustąpić mu pierwszeństwa. Po drugie pomimo braku wyznaczenia kierunków jazdy, objeżdżanie skrzyżowania prawym pasem jest sprzeczne z zapisami pojawiającymi się w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się: do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo; do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo. - art. 22 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Rondo raptem wyskoczyło przed maskę. Rzeszowianin przeskoczył nad nim

Przepisy dość jasno precyzują kwestię wyboru pasa ruchu na rondzie. Rzeczywistość motoryzacyjna w Polsce jest jednak daleka od ideału. I żeby się o tym przekonać, wystarczy pojawić się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym w dużym mieście. Błędy popełniane przez prowadzących to kwestia wygodnictwa lub... niedostatków w kwestii umiejętności. Słabi lub młodzi kierowcy boją się lewego pasa na rondzie - bo wydaje im się, że nie uda im się zjechać w porę ze skrzyżowania, ewentualnie że spowodują kolizję.

Mandat za zły pas ruchu na rondzie do 250 zł!

Bez względu na tłumaczenie kierowcy, zajęcie złego pasa na rondzie to wykroczenie. A to naraża kierowcę na groźbę mandatu. W sytuacji, w której policjanci zakwalifikują czyn jako nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem, grzywna wyniesie 150 zł. Naruszenie np. zapisów dotyczących znaków od P-8a do P-8c "Strzałka kierunkowa" będzie kosztować kierowcę już 250 zł i aż 5 punktów karnych.