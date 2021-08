Absurd polskich przepisów. Tylko od humoru policjanta zależy, czy można parkować z lewej strony jezdni

Prawo bardzo jasno określa, gdzie nie można parkować samochodu. W podrozdziale "zakaz zatrzymywania i postoju" (art. 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym) wymieniono 18 konkretnych sytuacji, których kierowcy doświadczają na co dzień. Trzeba pamiętać, że parkowanie (w przepisach ujęte jako postój) zabronione jest m.in.:

REKLAMA

w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;

na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem (na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem);

na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;

w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości;

w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej.

Zobacz wideo Co się zmieni od grudnia 2021? Jak wzrosną mandaty?

Co do wyżej wymienionych przepisów nie ma najmniejszych wątpliwości - określono w nich klarowne zasady postoju oraz bardzo dokładne odległości np. od przejść dla pieszych, w których parkowanie jest zabronione. Wśród jasnych zasad dotyczących parkowania znalazła się jedna, którą policjant i kierowca mogą interpretować w różny sposób. Mowa o parkowaniu przy lewej krawędzi jezdni.

Można parkować przy lewej krawędzi jezdni?

Wśród prawnie zakazanych miejsc postoju znajduje się m.in. lewa krawędź jezdni. Ale w art. 49 Prawa o ruchu drogowym znajdujemy dwa wyjątki od tej reguły:

droga jednokierunkowa (w obszarze zabudowanym),

droga dwukierunkowa o małym ruchu (w obszarze zabudowanym).

Warto dodać, że przepisy nie mówią o tym, co znaczy "droga o małym ruchu". Ustawodawca daje tu pole do własnej interpretacji tego zapisu. A ta może być różna w przypadku kierowców i policjantów. Zdarza się, że kierowca korzysta z możliwości legalnego zaparkowania przy lewej krawędzi jezdni w chwili, gdy ruch jest niewielki, a mandat otrzymuje o innej porze, kiedy ruch na ulicy się wzmaga. W tej sytuacji jedyne, co może zrobić kierowca, to nie przyjąć mandatu i dociekać swoich praw w sądzie, choć to droga długa i męcząca, a gwarancji wygranej nie ma.

Trzeba pamiętać, że wyżej wymienione zasady obowiązują tylko w przypadku, gdy przy drodze nie ustawiono znaków zakazujących zatrzymania czy postoju.

Mandat za parkowanie od 100 do 800 zł

Warto pamiętać, że mandat za nieprawidłowe parkowanie wynosi od 100 do nawet 800 zł. Jego wysokość uzależniona jest od paragrafu, który kierowca złamie, nieprawidłowo parkując swój samochód.