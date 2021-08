Rząd przedłuża obostrzenia. Dla kierowców oznacza to jedno

Obostrzenia zostają przedłużone

Przedłużenie do 30 września 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów przewiduje nowelizacja rozporządzenia o ograniczeniach w czasie epidemii, która w poniedziałek ukazała się w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja zmienia też drobne przepisy, ale te najważniejsze utrzymuje. Dla kierowców tak naprawdę oznacza to, że... nie zmienia się nic, a dotkliwy lockdown pozostaje tylko niemiłym wspomnieniem. Wszyscy pamiętamy trudne czasy dla kierowców (i nie tylko), kiedy długa lista obostrzeń i zakazów dotykała każdego, a zwykłe jeżdżenie samochodem rodziło mnóstwo pytań i wątpliwości. Można czy nie można? To już przeszłość, a kierowcy od dłuższego czasu nie muszą się przejmować większością obostrzeń. Te dla zmotoryzowanych nie wróciły wraz z kolejnymi falami pandemii. I na razie nie wrócą. Możliwe, że zostaną wprowadzone we wrześniu, ale to na razie tylko plotki.

Rząd przedłużył obostrzenia. Rozporządzenie wprowadza kilka zmian

Jedna ważna rzecz. Pamiętaj o maseczce

Warto pamiętać przede wszystkim o wożeniu maseczki w samochodzie. Wcale nie musimy jej zakładać w osobówce, ale musimy zakrywać usta i nos podczas policyjnej kontroli. Nawet tej rutynowej. Maseczka przyda się także, kiedy będziemy chcieli zapłacić na stacji benzynowej, wejść do warsztatu albo pójść na zakupy. Dlatego lepiej zawsze w aucie mieć maseczkę i oszczędzić sobie kłopotów. Powtarzamy. Nie ma nakazu jazdy w niej w samochodzie osobowym. Zasłaniać usta i nos powinniśmy za to w transporcie publicznym.

Obostrzenia dla kierowców. O czym musisz pamiętać? Króciutka lista:

Na stacji, u wulkanizatora lub w warsztacie trzeba pamiętać o maseczce.

Istnieje także (raczej martwy) przepis o parkowaniu na co drugim miejscu w centrach handlowych i przed marketami.

Powinieneś mieć w aucie maseczkę. Nie musisz w niej jechać, ale masz obowiązek ją założyć w razie kontroli policyjnej. Nawet tej rutynowej.

A czego nie musisz się bać? Obostrzenia nie wróciły

Ewentualnego zaostrzenia przepisów możemy się spodziewać na jesieni. Na razie kierowcy nie muszą się przejmować obostrzeniami, które tak irytowały ponad rok temu. Nie martwimy się o:

Zakładanie maseczki podczas jazdy samochodem osobowym. Nawet jeśli jedziecie z innymi osobami, z którymi razem nie mieszkacie. Maseczka w osobówce nie jest obowiązkowa.