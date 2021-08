Dacia wygrywa z Volkswagenem. Lipiec 2021 łaskawy dla rumuńskiej marki

Europejskie wyniki sprzedaży nowych aut w lipcu tego roku można powiedzieć, że wprowadziły lekkie zamieszanie. Dotychczasowi liderzy czyli Volkswagen Golf oraz Toyota Yaris, musiały oddać palmę pierwszeństwa nieoczekiwanemu zwycięzcy.

Owym zwycięzcą okazała się Dacia Sandero. Najwyraźniej w pandemii Europejczycy zdecydowali się zacisnąć pasa, czego efektem jest wygrana budżetowego modelu i marki. Dotychczas rumuńska marka nie miała okazji zająć zaszczytnego pierwszego miejsca.

Bolesne musi to być w szczególności dla Volkswagena, gdyż odnotował spadek o 37 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Na jego usprawiedliwienie można powiedzieć, że ogólnie rynek europejski mniej sprzedał aut w porównaniu do zeszłorocznego lipca – 967.830 sprzedanych aut w porównaniu do lipca 2020 roku gdzie rynek przyjął 1,27 mln aut.

Tak znaczący spadek może mieć swoje przyczyny w problemie pozyskania półprzewodników. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie sytuacja na rynku nie poprawi się.