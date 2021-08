Ford prezentuje nowe kampery. To najmodniejszy sposób na urlop ostatnich lat

Kampery Nugget Active i Trail zostały stworzone przez Forda dla tych, którzy chcą podróżować mniej utartymi szlakami. Zarazem odnowiono wygląd kamperów i zastosowano nowe materiały.

Kampery będą oferowane w wersji Nugget i Nugget Plus z większym rozstawem osi. W standardzie znajdzie się również uchylny dach.

Ford Nugget Active

Nugget Active posiadać będzie ciemne elementy w okolicach zderzaków, boków nadwozia i na lusterkach, które mają chronić lakier podobnie jak w SUV-ach z pakietem terenowym. Do tego auto posiadać będzie 17-calowe felgi i charakterystyczną osłonę chłodnicy. Na zewnątrz pojazdu znajdzie się również markiza o długości 2,6 m.

Ford Nugget Active i Trail Ford

Wewnątrz znalazło się jasne drewno nawiązujące do tego, które używane jest na jachtach. Do tego znaleźć tam można będzie satynowe wykończenia, czarne blaty i aluminiowe listwy. Do tego przednie siedzenia obszyte są skórą z wytłoczeniem napisu „Active". Całość dopełnia oświetlenie LED, którego natężenie można dostosowywać.

Ford Nugget Trail – prawie jak Raptor

Nugget Trail zdominowany jest przez czarny, matowy kolor. Na przedzie natomiast widnieje duży czarny napis, przywodzący na myśl ten z Raptora. Do tego wszystkiego widnieją napisy Trail i 16-calowe felgi.

Ford Nugget Active i Trail Ford

Czarny kolor znajdziemy również we wnętrzu. Znajdą się tam obrotowe przednie fotele i tylna kanapa, które będą obszyte czarną skórą. Szafki natomiast kontrastują z czarnym, surowym wykończeniem, gdyż są białe.

Ford Nugget – wyposażenie

Obydwie wersje Nuggeta będą wyposażone w podgrzewaną tylną kanapę. Funkcja ta również działa w momencie, gdy zmieni się ją w łóżko. Nad głową natomiast znajduje się uchylny dach z oknami, który gwarantuje dodatkowe oświetlenie, gdy jest rozłożony. W standardzie oferowany jest w kolorze szarym, ale będzie również dostępny w niebieskim i czerwonym odcieniu materiału.

Zarówno Nugget Active jak i Trail wyposażone są w kolorowy panel sterowania z ekranem dotykowym, zamontowany na tylnej szafie. Dzięki niemu można kontrolować ogrzewaniem, elektryką i oświetleniem. Odpowiada on również za odczyt stanu bojlera i jego sterowaniem.

Ford Nugget Active i Trail Ford

Nowe odmiany Nuggetów wyposażone są w silnik wysokoprężny 2.0 EcoBoost. Do tego wyposażone będą w tempomat adaptacyjny, kamerę cofania czy system monitorowania ruchu poprzecznego Cross Traffic Alert.

Wersje Active i Trail zadebiutowały podczas Caravan Salon 2021 w Düsseldorfie, które trwają od 27 sierpnia do 5 września. Auta będzie można zamówić pod koniec roku.