Można parkować na chodniku? Tak, ale tylko na kilka sposobów

Parkowanie dla kierowcy poruszającego się w mieście jest bez wątpienia kluczowym tematem. Okazuje się, że zagadnie to było również kluczowe dla ustawodawcy, który jakiś czas temu regulował kwestię parkowania pisząc Prawo o ruchu drogowym. A to niestety oznacza, że przepisy są skomplikowane i mało oczywiste. Bez ich znajomości kierowca może zatem szybko narobić sobie problemów w postaci mandatu czy nawet blokady na koło! A więc czy można parkować na chodniku? Sprawdźmy to.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany 18-latek skosił znak, a później miał problemy z zaparkowaniem, wjechał w inne auto

Na chodniku można parkować... No właśnie, kiedy i jaki samochód?

Co do zasady, samochód w przypadku chodnika można całkowicie legalnie zaparkować kołami jednego boku lub przedniej osi. I o ile na takim zapisie stanowienie reguł spokojnie można było zakończyć, ustawodawca chciał być nieco bardziej precyzyjny. Do zapisu dodał zatem szereg wymogów, które musi spełnić pojazd - a zawierają się one w art. 47 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym. I tak:

zasada dotyczy pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony,

zasada odnosi się do odcinków, na których nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się lub postoju,

zaparkowany pojazd pozostawia szerokość chodnika wynoszącą co najmniej 1,5 metra - tak, żeby mogli się po nim swobodnie poruszać piesi,

w sytuacji, w której pojazd jest zaparkowany kołami przedniej osi, jego tył nie może tamować ruchu pojazdów na jezdni.

Na chodniku czterema kołami. Sprawa się tylko komplikuje

W tym punkcie mogłoby się wydawać, że przepisy są precyzyjne i jasne. Nic bardziej mylnego... Bo ustawa Prawo o ruchu drogowym postanowiła przewidzieć jeszcze jeden przypadek parkowania na chodniku - czterema kołami przy krawędzi jezdni (art. 47 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym). Możliwość taka występuje tak naprawdę w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy mowa o samochodzie osobowym, motocyklu, motorowerze lub wózku rowerowym. Po drugie wtedy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 2,5 tony.

Żółta blokada boli bardziej niż mandat. Kiedy służby mogą użyć broni psychologicznej?

W tym punkcie warto zadać zasadnicze pytanie: czy na chodniku czterema kołami może się zatrzymać np. samochód dostawczy, który ma DMC niższe niż 2,5 tony? W większości przypadków nie - przepis wyraźnie precyzuje bowiem swoje obowiązywanie do samochodów osobowych. Możliwość taka pojawia się dopiero wtedy, gdy miejsce postojowe jest wyznaczone za pomocą odpowiednich znaków - to kolejny szczegół wprowadzony na mocy ustawy.

Mandat za parkowanie na chodniku to nie wszystko

Nieprawidłowe parkowanie na chodniku może oznaczać dla kierowcy konsekwencje. Bo gdy prowadzący zatrzyma pojazd dostawczy czterema kołami przy krawędzi jezdni, ale miejsce nie będzie oznaczone jako parking, jego kierowca na początek może otrzymać 100 złotych mandatu i 1 punkt karny. Strażnicy miejscy mogą też np. założyć na jego koło blokadę. Samochód zaparkowany na chodniku może też być odholowany na parking depozytowy. Stanie się tak jednak głównie wtedy, gdy jego tylne koła stoją na jezdni, a przez to auto utrudnia przejazd innym pojazdom.