Masz prawo jazdy kat. B i chcesz wsiąść na motocykl? Kluczowe "125 cm3" i kalkulator

Dwie najpopularniejsze kategorie prawa jazdy to A oraz B. W skrócie: ta pierwsza pozwala nam jeździć motocyklami, a druga - samochodami osobowymi. Zwykle na tych dwóch swoją motoryzacyjną edukację kończy większość kierowców. Następnymi literami alfabetu interesują się przede wszystkim kierowcy profesjonalni, którzy chcą jeździć autobusami, ciężarówkami albo ciągnąć za samochodem ciężkie przyczepy.

Zdziwisz się, jakimi pojazdami można jeździć na kategorię B. Zaraz dojdą nowe uprawnienia

Motocykle na kategorię B

Posiadacz prawa jazdy kategorii B może jeździć samochodami osobowymi lub małymi dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony. Na listę łapią się też m.in. quady, czterokołowce, trójkołowce i... motocykle.

Od kilku lat, wraz z nowelizacją prawa o ruchu drogowym, posiadacze prawa jazdy kategorii B bez uzyskiwania żadnych dodatkowych uprawnień mogą poruszać się motocyklami napędzanymi silnikami o pojemności skokowej do 125 ccm. W tej kategorii mieszczą się zarówno większe skutery, jak i budżetowe motocykle. Prędkość maksymalna najszybszych dwukołowców tej kategorii przekracza 130 km/h, więc taki środek transportu sprawdzi się nie tylko w zatłoczonych miastach, lecz także na krajowych drogach. Ważne, by pamiętać o dodatkowych warunkach. Należy mieć trzyletni staż kierowcy, a współczynnik mocy do masy pojazdu nie może przekraczać 0,1 kW/kg. Zdecydowana większość maszyn spełnia te kryteria, więc nie trzeba z kalkulatorem w ręku przeliczać powyższych wartości.

Za duży motocykl na kategorię B - będzie mandat

Przepisy jasno określają na jakich motocyklach można się przemieszczać na kat. B. Jeśli kierowca dosiada większej maszyny, w pierwszej kolejności powinien liczyć się z mandatem. Brak wymaganej kategorii prawa jazdy (w tym przypadku A) oznacza grzywnę wynoszącą 300 zł. Wraz z mandatem kierowca otrzyma od policjanta informację, że... nie może kontynuować jazdy. Wówczas na miejsce trzeba wezwać osobę z odpowiednimi uprawnieniami (kat. A), która zabierze motocykl do miejsca docelowego lub posiłkować się przyczepą albo samochodem dostawczym.

Co w sytuacji, w której jazda motocyklem bez prawa jazdy powtórzy się kilkukrotnie i za każdym razem wykroczenie zostanie ujawnione przez policję? W takim przypadku do akcji wkroczy sąd - policja skieruje do niego wniosek o ukaranie. Wyrok za wielokrotną jazdę motocyklem bez prawa jazdy w pierwszej kolejności będzie zawierać karę grzywny. Kierowca zostanie zobowiązany do wpłacenia od 20 do 5000 zł. Kwotę określi sędzia w wyroku. Poza tym możliwe jest orzeczenie czasowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - np. konkretnego typu.