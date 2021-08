To koniec naklejek rejestracyjnych. No dobrze, ale jak je odkleić od szyby, by nie zostawiły śladów?

Pakiet deregulacyjny to szereg zmian dotyczących rejestracji pojazdów, które są i będą wprowadzane etapami. Jedną ze zmian w przepisach, będzie brak konieczności naklejania na szybę nalepki rejestracyjnej. Obecnie rejestrując pojazd otrzymujemy dwie tablice rejestracyjne, oraz naklejkę którą powinniśmy umieścić w prawym dolnym rogu szyby czołowej. Za wydanie naklejki płacimy w wydziale komunikacji 18,50 zł. Zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w ramach pakietu deregulacyjnego, obowiązek ten zostanie zniesiony. Nie oznacza to jednak, że od początku grudnia samochody nie muszą posiadać naklejki. Przestanie ona obowiązywać do 4 września 2022 r.

Jak odkleić naklejkę rejestracyjną z przedniej szyby

Usunięcie naklejki rejestracyjnej to nieskomplikowana czynność, ale odklejenie jej w taki sposób, by nie pozostawiła po sobie śladu, wymaga kilku sztuczek. Przede wszystkim kluczowym czynnikiem jest temperatura, a konkretnie wysoka temperatura. Im więcej ciepła dostarczy kierowca, tym łatwiej naklejka zejdzie z powierzchni szyby.

Najłatwiej jest usuwać naklejkę latem. Nie trzeba będzie jej tak mocno podgrzewać - sama temperatura otoczenia będzie stanowiła sprzyjające warunki. Zimą z kolei podczas podgrzewania szyby należy uważać na przeciążenia temperaturowe. Połączenie mocnego podgrzania z mrozem na zewnątrz może nawet doprowadzić do pęknięcia szyby. Procedurę zimą należy zatem przeprowadzać w garażu.

Czym podgrzać szybę w samochodzie? Można do tego celu wykorzystać np. suszarkę do włosów. Strumień ciepła trzeba w takim przypadku skierować nie tylko na samą naklejkę, ale i jej otoczenie. Po nagrzaniu naklejkę należy oderwać zdecydowanym ruchem startując najlepiej z dwóch punktów. Jak ją podważyć? Można wykorzystać do tego celu np. żyletkę lub skrobaczkę do szyb.

Jak pozbyć się resztek kleju po naklejce rejestracyjnej

Czasami po zerwaniu naklejki z numerem rejestracyjnym z szyby pozostają resztki kleju. To na szczęście najmniejszy problem. Pozbyć się ich można przecierając powierzchnię szyby szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do paznokci. Skuteczną metodą jest też przetarcie miejsca szmatką, na którą nałoży się odrobinę kremu nawilżającego. Co w sytuacji, w której na szybie pozostały nie resztki kleju, a samej naklejki? Procedurę z podgrzaniem można powtórzyć i zdrapać resztki przy pomocy żyletki.