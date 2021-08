Odbierasz odholowane auto za pieniądze? To jest niezgodne z prawem

Gdy nasze auto zostanie odholowane, ponieważ źle zaparkujemy zostaje skierowane na specjalny parking. Niestety w takiej sytuacji należy udać się w takie miejsce i udowodnić, że jest to nasz pojazd, a wtedy dopiero po uiszczeniu opłaty jest nam wydawany.

Jak się okazuje nie jest to zgodne z prawe, a przynajmniej ostatnia część tej procedury. Według RPO uiszczanie opłaty za odholowanie i przetrzymywanie naszego pojazdu na parkingu jest uwarunkowane prawnie. Do sprawdzenia czy tak jest rzeczywiście doszło po zgłoszeniu do Rzecznika sytuacji, gdy kierowca otrzymał powiadomienie o konieczności zapłaty za wydanie auta. Okazało się, że tego typu wymóg opiera się na przepisach, które straciły już ważność.

Obecne przepisy podają, że nie ma już konieczność ograniczenia prawa własności właściciela pojazdu. Według wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 roku prawo własności jest ważniejsze niż interesy samorządów. Co za tym idzie nie ma podstaw prawnych by uiszczać opłatę za przetrzymywanie naszego pojazdu.

Jednak czy na pewno? RPO twierdzi, że za obecną sytuację odpowiedzialność ponosi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który nie zaktualizował przepisów rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, bądź utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej. W tym wypadku rozporządzenie wprowadza ludzi w błąd i co za tym idzie nadal wymagane są opłaty.

Według właściwego stanu prawnego, po odbiór odholowanego auta należy udać się z własnym dokumentem tożsamości i dowodem, że zarekwirowany pojazd jest naszą własnością, czyli najczęściej z dowodem rejestracyjnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił już Ministerstwo o aktualizację rozporządzenia i dostosowanie do obecnych przepisów.