Nie lej benzyny E10, jeśli jeździsz jednym z tych aut. Może zniszczyć jego silnik

Benzyna E10 coraz popularniejsza w Europie

Wielka Brytania to kolejny kraj w Europie, w którym kierowcy mogą tankować benzynę E10 - podaje Autokult.pl. Wyspy Brytyjskie to nie jedyny popularny wśród polskich kierowców kraj, gdzie natkniemy się na dystrybutory z takim oznaczniem. Jest już ich kilkanaście, a na liście znajdziemy m.in. Niemcy, Francję, Niderlandy, Belgię oraz Słowację, Litwę czy Węgry. Z czasem dołączy do nich zapewne także i Polska. Co w ogóle oznacza E10? To zawartość (w tym przypadku to oczywiście 10 proc.) paliwa pochodzenia roślinnego, a więc etanolu. Na polskich stacjach znajdziemy benzynę E5 z pięcioprocentowym udziałem. Przesiadkę na E10 wymuszają unijne regulacje.

Nie każdy silnik benzynowy jest przystosowany do paliwa E10. Na szczeście większość - jest, a na liście zagrożonych modeli znajdziemy głównie te starsze. Warto jednak się z nią zapoznać, ponieważ zdarzają się znacznie młodsze samochody (zwykle chodzi o jedną, konkretną wersję silnikową z danych lat), które zatankowanie E10 może uszkodzić. Niewłaściwa benzyna może doprowadzić nie tylko do pogorszenia osiągów, ale także dość poważnych uszkodzeń. Dlatego wielu ekspertów radzi nawet, żeby w razie pomyłki spuścić złe paliwo.

Jakie samochody mogą jeździć na E10? Pełna lista

W większości te starsze, ale w przypadku niektórych modeli (czasem tych popularnych jak np. piąty Golf) zdarzają się wyjątki. Dlatego poniżej zamieszczamy dokładną listę przygotowaną przez ACEA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów. Znajdziecie na niej wszystkie najpopularniejsze marki na Starym Kontynencie. Samochody poszeregowane są koncernami, dlatego zestawienie otwiera grupa BMW i jej trzy marki, BMW, MINI oraz Rolls-Royce. Żeby łatwo wyszukać waszego producenta, to polecamy skorzystać ze skrótu CTRL+F.

BMW

Wszystkie samochody marki mogą jeździć na E10.

MINI

Wszystkie samochody wyprodukowane po przejęciu przez BMW mogą jeździć na E10. MINI wróciło w 2000.

Roll-Royce

Każdy model po 2003 r może korzystać z takiej benzyny.

Mercedes

Mercedes ostrzega przed tankowaniem E10 do C200 CGI (W203), CLK 200 CGI series (C209) z lat 2002 – 2005

Uważać muszą też posiadacze aut z gaźnikiem i tych niewyposażonych w trójdrożny katalizator. To starsze samochody marki.

SMART

Wszystkie mogą jeździć na E10.

Maybach

Wszystkie maybachy mogą jeździć na E10.

Alfa Romeo

Producent podaje, że bezpieczne są samochody wyprodukowane po 1 stycznia 2011. Wymienia też samochody z silnikami benzynowymi, które można tankować E10: MiTo, Giulietta,159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, 8C: 4.7 32V

Fiat

Z benzyną E10 nie będą miały problemy fiaty produkowane od 2000 r. i spełniające Euro 3.

Producent dostarczył ACEA jednak listę wyjątków: Barchetta: 1.8 16V, Bravo/Brava (182): 1.6 16V, Doblò: 1.6 16V, Marea: 1.6 16V, 2.0 16V, Multipla: 1.6 16V, Palio: 1.6 16V, Punto (188): 1.8 16V, Stilo: 1.6 16V (1.596 cm³), 1.8 16V, 2.4 20V.

Lancia

Z benzyną E10 nie będą miały problemy lancie produkowane od 2000 r. i spełniające Euro 3.

Tutaj również podano listę wyjątków: Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V. • Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V

Jeep

Jeep podał ACEA listę swoich modeli, w których można korzystać z benzyny E10 niezależnie od silnika benzynowe.

Ta jest długa: Jeep Cherokee (KJ), Jeep Cherokee (XJ), Jeep Cherokee (KL), Jeep Commander (WH), Jeep Compass (PK), Jeep Compass (MX), Jeep Grand Cherokee (WH), Jeep Grand Cherokee (WJ), Jeep Grand Cherokee (WK), Jeep Patriot (PK), Jeep Renegade (BU), Jeep Wrangler (JK), Jeep Wrangler (TJ).

Ford

Ford podaje, że wszystkie sprzedawane w Europie benzynowe fordy od 1992 r. bez problemu mogą jeździć na benzynie E10.

Wyjątkiem jest Ford Mondeo 1.8 SCI z lat 2003 - 2007.

Komunikat dotyczy fordów oferowanych na naszym rynku. Jeśli chodzi o te importowane z USA na własną rękę, to trzeba się upewnić samodzielnie.

Jaguar

Brytyjczycy podają, że E10 jest bezpieczne dla wszystkich jaguarów produkowanych od 1992 r.

Land Rover

W przypadku drugiej marki JLR datą graniczną jest 1996 r.

Honda

E10 jest bezpieczne dla wszystkich hond z silnikami benzynowymi z elektronicznym wtryskiem paliwa (HONDA PGM-FI)

Hyundai

Wszystkie sprzedawane w Europie benzynowe hyundaie mogą jeździć na E10.

Kia

Wszystkie sprzedawane w Europie benzynowe kie mogą jeździć na E10.

Peugeot, Citroen i DS

Francuski koncern PSA podaje, że wszystkie samochody z silnikami benzynowymi grupy wyprodukowane po 1 stycznia 2000 r. są przystosowane do E10.

Opel

W przypadku należącego do PSA od niedawna Opla sprawa wygląda inaczej. Producent podaje, że wszystkie auta są przystosowane do takiego paliwa.

Wyjątkiem jest Vectra, Signum oraz Zafira z silnikiem 2.2 oznaczonym Z22YH.

Chevrolet

Na E10 bez problemu pojadą chevrolety produkowane po 2006 r., spełniające normę emisji Euro 4. Producent wysłał do ACEA jeszcze listę pojazdów.

Aveo / Kalos po 2005 onwards; Captiva - wszystkie, Cruze / Orlando - wszystkie, Epica -wszystkie, Matiz po 2006, Nubira / Lacetti po 2006, Tacuma / Rezzo – po 2006, Spark - wszystkie.

Dacia

Wszystkie samochody rumuńskiej marki są dostosowane do paliwa E10.

Renault

Francuska marka podaje, że wszystkie samochody wyprodukowane po 1 stycznia są dostosowane do E10.

Jako wyjątki podano Renault 19, Megane 1 z silnikiem 2.0 F54R 700 oraz 740 i Lagunę 2 z silnikiem 2.0 F5R 782.

Druga lista wyjątków to modele produkowane w latach 1 stycznia 2000 i 31 grudnia 2002:Laguna 2 2.0F4R 764 Turbo, Laguna 2 2.0 F4R 765 Turbo, Espace 4 2.0F4R 790 Turbo, Espace 4 2.0 l F4R 794 Turbo, Velsatis 2.0 l F4R 762 Turbo, Velsatis 2.0 F4R 763 Turbo, Avantime 2.0 l F4R 760 Turbo, Avantime 2.0 F4R 761 Turbo.

Toyota

Wszystkie samochody marki na europejski rynek wyprodukowane po styczniu 1998 r. mogą korzystać z E10.

Podano tylko dwa wyjątki. Avensisa z silnikiem 2.0 1AZ-FSE oraz Avensisa 2.4 2AZ-FSE. Obie wersje produkowano od lipca 2000 do października 2008.

Lexus

Wszystkie samochody marki na europejski rynek wyprodukowane po styczniu 1998 r. mogą korzystać z E10.

Wyjątki są trzy. IS250 2.5 V6 4GR-FSE (sierpień 2005 - wrzesień 2007), GS300 3.0 V6 3GR-FSE (styczeń 2005 - wrzesień 2007) oraz LS460 4.6 V8 1UR-FSE (sierpień 2006 - wrzesień 2007).

Audi

Do korzystania z benzyny E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe.

Oprócz następujących modeli: A2 1.6 FSI (2003–2005), A3 1.6 FSI (2004), A3 2.0 FSI (2004), A4 2.0 FSI (2003–2004)., A4 sedan z lat 2001–2008 oraz A4 Avant z lat 2002–2008 fabrycznie wyposażonych w ogrzewanie postojowe.

Porsche

Do E10 przystosowane są wszystkie modele wyprodukowane od 1998 r. (dla Boxstera od 1997 r.).

Wyjątkiem jest Carrera GT.

Seat

Seat przyszykował listę wyjątków: Altea 2.0 FSI 110 kW (od 05.2004 r. do 11.2005 r.), Leon 2.0 FSI 110 kW (od 07.2005 do 11.2006 r.), Toledo 2.0 FSI 110 kW (od 09.2004 do 11.2005 r.).

Skoda

Czeski producent podaje, że do E10 przystosowane są silniki benzynowe z wyjątkiem 1.3 OHV o mocy 40 lub 50 kW montowanym w Felicii.

Volkswagen

Volkswagen ostrzega przed E10 użytkowników następujących samochodów:

Lupo 1.4 77 kW (od 08.2000 to 11.2003), Polo 1.4 FSI 63 kW (01.2002 do 06.2006),

Golf IV 1.6 FSI 81 kW (11.2001 do 05.2004), Golf IV Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 10.2006),

Bora 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 09.2005), Bora Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 09.2005),

Golf V 1.4 FSI 66 kW (11.2003 do 11.2004), Golf V 1.6 FSI 85 kW (08.2003 do 05.2004),Golf V 2.0 FSI 110 kW (01.2004 do 05.2004),

Touran 1.6 FSI 85 kW (11.2002 do 05.2004),Touran 2.0 FSI 110 kW (10.2003 do 05.2004).

Volvo

Na E10 mogą jeździć wszystkie samochody wyprodukowane po 1976 r. Jako wyjątek podano S40/V40 z jednostką 1.8 GDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa.

Nissan

Wszystkie samochody wyprodukowane po 1 stycznia 2000 r. można tankować E10.

Mazda

Mazda podaje jako datę graniczną rok 2002.

Mitsubishi

Marka ostrzega przed silnikami z bezpośrednim wtryskiem paliwa sprzed 2007 roku.

Subaru

Tutaj nie muszą się niczym przejmować właściciele Subaru wyprodukowanych po 1 stycznia 1991.

Suzuki