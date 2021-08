Kod 95 do prawa jazdy kategorii B. Dla niektórych jest kluczowy, bo bez niego nie da się pracować

Kodów oznaczających dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia kierowcy, powinniśmy szukać w rubryce z numerem 12, tuż pod kategoriami, na które mamy prawo jazdy. W Dwunastym wierszu możemy mieć puste pole lub wpisany kod (a nawet kilka kodów). O tym co dokładnie oznaczają jakie numery pisał Filip w poniższym artykule:

Kody 01.06, 95, 96 i inne w prawie jazdy. Sprawdź, czy masz. Ignorowanie = mandat

Dziś skupimy się na konkretnym numerze - 95.

Zawodowe prawo jazdy

Kod 95 wpisany w rubrykę dwunastą oznacza potwierdzenie posiadania świadectwa klasyfikacji zawodowej. Oznacza to, że mamy do czynienia z zawodowym kierowcą, a zatem wykonującym pracę polegającym na przewozach drogowych różnego typu. Może być to kierowca autobusu, ciężarówki, pojazdu dostawczego itp. Jeśli w rubryce dwunastej obok kodu 95 znajduje się liczba 96, kierowca posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów.

Ministerstwo planuje zmiany dla zawodowych kierowców

Póki co kierowcom zawodowym do potwierdzenia swoich kwalifikacji wystarcza kod 95. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada pewne zmiany, z wprowadzeniem karty kwalifikacji kierowcy na czele. Polska musi dostosować swoje prawo do unijnych przepisów, dlatego starości i prezydenci miast zaczną wydawać karty kwalifikacji kierowcy. Będą one potwierdzać uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego. Dziś tę rolę pełni tzw. kod 95, który znajduje się w prawie jazdy kierowców zawodowych. Nie wszystkim można jednak ten kod nadać, np. jeśli kierowca nie mieszka na terytorium Polski, nie otrzyma prawa jazdy z kodem 95. W takich przypadkach wydawana będzie wspomniana karta kwalifikacji kierowcy, która będzie należeć do pierwszej kategorii dokumentów publicznych.

Karta kwalifikacji kierowcy. Nowy dokument będzie tak samo ważny jak prawo jazdy z kodem 95

Ciężarówki (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

