Przebrał się za kobietę, żeby ukraść koledze samochód [WIDEO]

W Jeleniej Górze policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kradzież samochodu marki Audi. Pojazd skradziono z posesji właściciela. Co więcej - przy użyciu oryginalnego kluczyka. Jak by tego było mało, złodziej ukradł samochód swojego znajomego. Wykorzystał do tego nietypowe przebranie.

Złodziej w spódnicy

Przebranie złodzieja wywołało zdziwienie i delikatny uśmiech na twarzach mundurowych pracujących nad tą sprawą. Pomysłowy 27-latek postawił na nietypowy kamuflaż podczas kradzieży. Anonimowość miał mu zapewnić... strój kobiety, w tym czarna peruka i krótka spódniczka.

Na poniższym nagraniu widać jak mężczyzna w spódnicy wyjeżdża kradzionym autem z posesji kolegi:

Właściciel, kiedy zorientował się, że jego audi zniknęło, powiadomił o tym policję. Funkcjonariusze na podstawie zebranych informacji, a także analizy nagrań z kamer monitoringu rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Peruka i damski strój nie na wiele się zdały, bo kilka godzin później mężczyzna siedział już w policyjnym areszcie. 27-latek został zatrzymany przez policjantów na terenie Jawora, gdy siedział w kradzionym aucie, w którym policjanci znaleźli również jego przebranie.

Podejrzany mężczyzna przed sądem odpowie za przestępstwo, a grozić mu może kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

