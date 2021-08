Czy można jeździć hulajnogą elektryczną 100 km/h? Najwyraźniej można, ale nielegalnie [WIDEO]

Na portalu YouTube pojawiło się nagranie, które jest zadziwiające, chociaż technicznie możliwe. Mężczyzna w aucie uchwycił na nagraniu użytkownika hulajnogi elektrycznej, która jedzie około 100 km/h.

Jak widać do sytuacji doszło na trzypasmowej drodze w mieście, co już jest ciekawym otoczeniem dla tego typu środka transportu, po drugie hulajnoga jedzie zdecydowanie za szybko, a po trzecie przekracza prędkość, o czym zaświadczył sam nagrywający.

Poruszanie się hulajnogą z tak wysoką prędkością świadczy o łamaniu przepisów i świadczy o braku rozsądku ze strony prowadzącego. Zapanowanie nad nią i manewrowanie pomiędzy innymi uczestnikami ruchu mogło się zakończyć tragicznie, w szczególności dla prowadzącego hulajnogę.

Przepisy podają jasno, że hulajnoga elektryczna może poruszać się z prędkością do 20 km/h wyłącznie na ścieżce rowerowej, a jeśli musi jechać chodnikiem to nie szybciej niż poruszający się piesi. Jeśli jest zmuszony zjechać na drogę, to tylko w sytuacji, gdy nie ma dostępu do ścieżki i chodnika i tylko na obszarze, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zatem to, co zrobił kierowca hulajnogi elektrycznej nijak się ma do obowiązujących przepisów.

Nagranie kończy się, gdy użytkownik hulajnogi dojeżdża do patrolu policji. Nie ma informacji czy został zatrzymany czy udało mu się ich ominąć.