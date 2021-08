Paliwa tanieją, ale na stacjach wciąż drogo. Obniżki benzyny są jednak możliwe

Zobacz wideo Ceny paliw wystrzeliły. Czy przekroczą 6 złotych za litr?

Jeszcze niedawno - obserwując galopujące ceny paliw - eksperci przewidywali, że niebawem za każdy litr benzyny będziemy płacić 6 zł i więcej. Na szczęście dla kierowców, wzrosty wyhamowały i ceny na stacjach zatrzymały się w okolicach 5,70 zł za litr w przypadku benzyny Pb95 i ok. 30 groszy mniej w przypadku oleju napędowego.

Ceny paliw spadają, ale na razie nie na stacjach

Niestety o tanim paliwie wciąż nie może być mowy. Ceny - pomimo, że nie doszły do 6 zł za litr - są wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu i zdecydowanie wyższe niż w 2020 roku, gdy za litr benzyny może było dać 4,00 - 4,50 zł. Obecnie - jak wynika z raportu firmy BM Reflex - średnia cena paliw w Polsce to 5,72 zł za litr benzyny i 4,41 zł za litra diesla.

Na szczęście ceny ropy naftowej już od dłuższego czasu spadają. W przypadku ropy typu WTI są obecnie najniższe od trzech miesięcy (poniżej 62 dol. za baryłkę), a w przypadku europejskiej ropy typu Brent od maja br. (65 dol. za baryłkę) - pisał w sobotę serwis Next.Gazeta.pl.

Mocno tanieje również paliwo w hurcie na polskim rynku. Ceny spadały w ostatnich dniach już kilkukrotnie i obecnie w przypadku Orlenu wynoszą 4 393 zł za metr sześcienny benzyny Eurosuper 95, czyli ok. 5,40 zł za litr (po doliczeniu VAT-u) - donosi Bankier.pl. To o ok. 13 groszy taniej na litrze niż jeszcze tydzień temu.

Tymczasem ceny na stacjach nie zmieniły się w ostatnim czasie niemal wcale. A to właśnie one kierowców interesują najbardziej. Kiedy zatem i ceny na stacjach zaczną spadać? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest łatwa.

Eksperci z BM Reflex wskazują, że - o ile w międzyczasie nie nastąpi odbicie cen ropy - obniżek na stacjach powinniśmy się doczekać już niebawem, bo pod koniec wakacji. Zaznaczają, że z większym prawdopodobieństwem tanieć będzie benzyna, bo to w tym przypadku stacje paliw mają większe pole do obniżania cen (tnąc marżę). Wszystko zależy jednak od tego, jak długo utrzymają się niskie ceny paliwa w hurcie, bo koncerny na razie mogą zaczekać z obniżkami, zgarniając przy okazji nieco wyższe marże.