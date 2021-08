Kierowca bmw zjechał po schodach. Wcale nie chciał. Pomylił chodnik z jezdnią

Zobacz wideo Podwójna ciągła, wyprzedzanie i... dachowanie bmw. Policja publikuje nagranie

Zjechał wielkim bmw ze schodów

Do zdarzenia doszło w ostatni piątek w Chorzowie. Kierowca stosunkowo nowego samochodu marki BMW (policja nie podaje, kiedy został wyprodukowany) niespodziewanie wjechał na duże schody dla pieszych i stoczył się z nich zatrzymując mniej więcej wpół drogi.

Sporej wielkości bmw zaklinowało się na przeszkodzie, a na miejsce musiała zostać wezwana pomoc drogowa, która ściągnęła auto na dół. Przejechała też policja, która od razu sprawdziła trzeźwość kierowcy i okazało się, że... nie jest on pod wpływem alkoholu.

Bmw stoczyło się ze schodów w Chorzowie fot. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W CHORZOWIE

Do zdarzenia doszło najpewniej z powodu roztargnienia kierowcy. Jak tłumaczy policja z Chorzowa, wjechał on na teren, po którym nie można poruszać się samochodem. Na końcu chodnika, którym jechało bmw niespodziewanie znalazły się schody zamiast zjazdu, których kierujący nie zauważył w porę. Chwilę później auto stoczyło się z przeszkody.

Na szczęście na schodach nie było w tamtym momencie pieszych, same schody wyszły ze zdarzenia bez szwanku. Nieco gorzej ma się bmw, które doznało "niewielkich uszkodzeń". Kierowca otrzymał już mandat karny, ale teraz czeka go jeszcze naprawa swojego nowego auta, co zapewne będzie znacznie bardziej dotkliwą karą.