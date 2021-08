Jazda na suwak - "musisz czy nie musisz?", oto jest pytanie. Okazuje się, że są wyjątki

Od 6 grudnia 2019 roku jazda na suwak to nie tylko uprzejmość wobec innych kierowców, ale uregulowany prawem obowiązek. Wynika on z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dzięki jeździe na suwak znacznie szybciej można rozładować korek i zapewnić płynność ruchu, ale przekłada się to również na bezpieczeństwo na drodze.

Zobacz wideo "Ale jest suwak!" No właśnie nie. Policja pokazuje nagranie kierowcy, który wymusił pierwszeństwo i tłumaczył się jazdą na suwak

Na czym polega jazda na suwak?

Jazda na suwak to zachowanie odpowiedniej kolejności przejazdu w sytuacji, w której dwa (lub więcej) pasy łączą się w jeden. Pojazdy na pasie pozwalającym kontynuowanie jazdy mają obowiązek wpuścić przed siebie jedno auto z pasa kończącego się lub dwa auta - gdy kończą się pasy po prawej i lewej stronie. Nazywa się to jazdą naprzemienną. Najlepiej obrazuje to poniższa grafika:

Policja. W Mikołajki (6 grudnia) wchodzą w życie przepisy dotyczące 'korytarza życia' oraz jazdy zgodnie z zasadą 'jazdy na suwak'. Fot. KWP Białystok

Instrukcja obsługi autostrady - jak włączać się do ruchu?

Kiedy jazda na suwak nie obowiązuje?

Jak to się mówi "od każdej reguł jest wyjątek". Nie zawsze bowiem kierowcy muszą jechać na suwak. Jest pięć sytuacji, w której nie trzeba tego robić:

nie masz pierwszeństwa na zanikającym pasie, póki nie dojedziesz do jego końca (czyli nie musisz wpuszczać kierowcy, który zatrzymał się w połowie kończącego się pasa);

pas do skrętu nie jest pasem zanikającym;

pas rozbiegowy np. ze stacji benzynowej nie jest pasem zanikającym, a więc kierowca nim jadący nie ma pierwszeństwa przed samochodami jadącymi sąsiednim pasem;

zapis dotyczący "jazdy ze znacznie ograniczoną prędkością" dotyczy TYLKO korków, a nie spowolnienia ruchu np. ze 100 do 30 km/h;

na drodze z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazda na suwak nie obowiązuje, jeśli tylko jeden z nich jest zakorkowany.

Każdy z mitów dokładnie wytłumaczyliśmy w tym artykule:

Mandat za brak jazdy na suwak

Jeżeli policjant stwierdzi, że kierowca nie stosuje się do jazdy na suwak, mandat może wynieść od 20 do 500 zł. Funkcjonariusze uznają bowiem, że prowadzący uniemożliwiając wjazd innym kierowcom utrudnia ruch w danym miejscu.

Jazda na suwak GDDKiA

Jazda na suwak fot. Ministerstwo Infrastruktury