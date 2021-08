Kontrolki śmierci. To ostatnie ostrzeżenie samochodu, nigdy ich nie ignoruj

Włączające się kontrolki nie zawsze oznaczają, że z naszym samochodem dzieje się coś niepokojącego. Część z nich pełni funkcję informacyjną (włączenie kierunkowskazu, świateł drogowych, zaciągniętego hamulca ręcznego itd.), ale są i takie, których pojawienie się oznacza poważną awarię. Właściciele nowszych samochodów, które wyposażono w komputery pokładowe, mają ułatwione zadanie w interpretowaniu poszczególnych symboli wyświetlających się na desce rozdzielczej - na ekranie komputera czasem pojawia się komunikat informujący, za co odpowiada dana kontrolka. Jednak nie wszyscy mogą liczyć na taką pomoc. Przygotowaliśmy dla was listę najważniejszych kontrolek.

REKLAMA

Zobacz wideo Co oznaczają poszczególne kontrolki w aucie? Pytamy Polaków

Kiedy przerwać jazdę po zaświeceniu kontrolki?

Kontrolki, zwłaszcza te czerwone, informują nas o poważnej usterce. Często to swoiste ostrzeżenie, jakie wysyła nam samochód. W większości przypadków powinniśmy jak najszybciej zakończyć jazdę - dalsza może pogłębić problem. Na pewno nie jedźmy dalej, jeśli komunikat dotyczy zbyt niskiego poziomu oleju lub rosnącej temperatury silnika. Dalsza jazda może doprowadzić albo do zatarcia silnika, albo przegrzania uszczelki pod głowicą. Przypadki są o tyle drastyczne, że brak reakcji w porę sprawi, że pojazd wróci do domu na lawecie, a kierowca będzie się musiał liczyć z kosztami naprawy idącymi w tysiące złotych. Przykład usterki, po wystąpieniu której na pewno powinniśmy przerwać jazdę, dotyczy też np. uszkodzenia układu kierowniczego czy hamulcowego.

Nie każda czerwona kontrolka oznacza awarię. Wśród nich wyróżnia się chociażby lampki wskazujące np. na niedomknięte drzwi, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa przez pasażerów czy włączone światła awaryjne.

Wakacje 2021. To tu działa odcinkowy pomiar prędkości. Postrach kierowców

Czerwone kontrolki. Kiedy przerwać jazdę?

Niski poziom oleju - w silniku jest za mało oleju, może dojść do zatarcia jednostki napędowej lub uszkodzenia np. turbosprężarki. Kontrolka informująca o niskim poziomie oleju na ogół świadczy o wyciekach środka smarnego lub problemach z ciśnieniem w układzie smarowania.

Kontrolka oleju silnikowego Fot. Starter

Wysoka temperatura płynu chłodniczego - mówić prostym językiem silnik w samochodzie grzeje się. Wysoka temperatura może wynikać np. z usterki termostatu, uszczelki pod głowicą lub wycieków płynu i zbyt niskiego jego poziomu.

Czerwona kontrolka z bojką na wodzie Fot. Yanosik

Słaby akumulator - to oznacza problemy z ładowaniem, a problemy z ładowaniem oznaczają brak możliwości rozruchu silnika.

Kontrolka akumulatora Fot. Starter

Awaria poduszki powietrznej - należy bezwzględnie przerwać jazdę. Uszkodzenie poduszki powietrznej może bowiem doprowadzić do niekontrolowanego wystrzelenia airbagu.

Kontrolka poduszki powietrznej Kontrolka poduszki powietrznej

Awaria układu wspomagania kierownicy - kontrolka wskazuje np. na uszkodzenie maglownicy. Usterka może doprowadzić do utraty sterowności.

- kontrolka wskazuje np. na uszkodzenie maglownicy. Usterka może doprowadzić do utraty sterowności. Brak płynu hamulcowego - usterka polegająca na wyciekach płynu hamulcowego - przerwanie przewodu hamulcowego lub wyciek przy zacisku. Usterka wymaga natychmiastowej reakcji ze strony mechanika.

usterka polegająca na wyciekach płynu hamulcowego - przerwanie przewodu hamulcowego lub wyciek przy zacisku. Usterka wymaga natychmiastowej reakcji ze strony mechanika. Awaria hamulców - usterka układu hamulcowego, a jako że hamulce są kluczowym elementem bezpieczeństwa, pojawienie się komunikatu wymaga przerwania jazdy.

- usterka układu hamulcowego, a jako że hamulce są kluczowym elementem bezpieczeństwa, pojawienie się komunikatu wymaga przerwania jazdy. Wykrzyknik - oznacza to bliżej nieokreśloną usterkę, która powinna oznaczać przerwanie jazdy.

Kontrolka hamulca ręcznego lub poziomu płynu hamulcowego Fot. Starter

Kontrolki w aucie: kolor żółty lub pomarańczowy

Kontrolki w aucie koloru żółtego lub pomarańczowego mają charakter informacyjno-ostrzegawczy. Co to oznacza? Że mogą wskazywać na niegroźną usterkę pojazdu, ale też pokazują stan niektórych układów w aucie. Kontrolki tego typu informują najczęściej o:

uszkodzeniu świec żarowych,

uszkodzeniu systemu ESP,

uszkodzeniu układu wtryskowego,

uszkodzeniu żarówki w światłach zewnętrznych,

niskim poziomie ciśnienia powietrza w oponie,

kończącym się poziomie paliwa,

kończących się klockach hamulcowych,

oblodzonej nawierzchni,

otwartej klapie bagażnika lub drzwiach,

wyłączeniu poduszki powietrznej pasażera.

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie

Kontrolki w samochodzie Kontrolki w samochodzie