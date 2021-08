Wojsko się wyprzedaje. AMW sprzedaje auta osobowe, ciężarowe i części zamienne

Kilkadziesiąt pojazdów znalazło się w najnowszym przetargu Agencji Mienia Wojskowego. Wojskowy demobil objął samochody osobowe, ciężarowe i dostawcze. Armia pozbywa się również ubrań i akcesoriów samochodowych.

Otwarcie oferty nastąpi już dziś w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a. Adresy jednostek organizacyjnych i danych kontaktowych można sprawdzić na stronie Agencji Mienia Wojskowego.

Szczegóły przystąpienia do przetargów znajdują się również na stronie. Warunkiem jednak przystąpienia do zakupów jest wpłacenie 10 proc. ceny wywoławczej pozycji, która nas interesuje. Tylko osoby, które wpłacą będą miały możliwość przystąpienia do licytacji.