Ford rusza na rozgrywki e-sportowe. Nagrodą Mustang Mach-E GT

Występ zespołu Forda – Team Fordzilla będzie transmitowany na platformie twitch.tv wprost z siedziby Forda w Kolonii. Zaledwie kilka kilometrów od miejsca, w którym zwykle odbywa się gamescom.

Widzowie będą mieli okazję wygrać do użytkowania przez trzy miesiące Mustanga Mach-E GT. Wirtualni odwiedzający targi będą mogli również przyjrzeć się z bliska furgonetce do gier „Vanzilla" zaprojektowanej z myślą o grach integracyjnych i jako pierwsi poznają szczegóły Fordzilla Cup 2021.

Team Fordzilla zapowie również drugą odsłonę Projektu P1. Pierwsza edycja została zapoczątkowana w 2019 roku. Wtedy gracze i producent samochodów po raz pierwszy współpracowali przy tworzeniu wirtualnej maszyny wyścigowej.

Wracając do Vanzilli to jest to specjalnie przerobiony Transit, którego wyposażono w funkcje ułatwiające dostęp do wnętrza dla osób o ograniczonej mobilności oraz najnowsze, zaawansowane systemy gier.

Wirtualne targi gamescom zaczną się już 25 sierpnia i potrwają do 27 sierpnia.