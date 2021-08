Czy można najechać na podwójna ciągłą? Są takie przypadki

Rzeczywistość na drogach krajowych nie jest usłana różami. Trasa nieustannie przechodzi z terenu niezabudowanego w zabudowany, a do tego jest uzupełniona całymi kilometrami linii podwójnej ciągłej. Skutkiem jest sytuacja, w której kierowca trafi na zawalidrogę lub maszynę rolniczą i za sprawą ograniczeń musi się wlec za nim kilometrami. Ale czy zawsze musi? Są przypadki, w których przepisy pozwalają na najechanie linii podwójnej ciągłej. Dokładniej opiszemy je w dalszej części tekstu.

Zobacz wideo Podwójna ciągła, wyprzedzanie i... dachowanie bmw. Policja publikuje nagranie

Na podwójną ciągłą czasami można najechać. Czasami...

Na linię podwójną ciągłą można najechać przede wszystkim wtedy, gdy kierowca zostanie do tego zmuszony. Przykładów takich może być kilka. W sytuacji, w której z uwagi na usterkę, kolizję lub postój na jezdni zatrzymał się inny pojazd, kierujący ma prawo ominąć go nawet w sytuacji, w której miałby najechać na linię ciągłą na jezdni. Do tej samej zasady można się stosować w sytuacji awaryjnej - gdy najechanie na linię miałoby np. uchronić pojazd przed wypadkiem. Kolejną kwestią jest wyprzedzanie. Tu jednak sytuacja nie jest już taka oczywista.

Kiedy można wyprzedzać na podwójnej ciągłej?

Linia podwójną ciągła tak naprawdę nie zabrania wyprzedzania. Przepisy wskazują jedynie, że kierowca nie może jej przekroczyć. A to oznacza mniej więcej tyle, że kierowca może wyprzedzić inny pojazd, ale pod warunkiem że nie najedzie na linię namalowaną na drodze. I to w tym punkcie ukrywa się problem. Bo ciężko znaleźć w Polsce drogę krajową na tyle szeroką, aby dało się wyprzedzić np. kombajn, walec drogowy czy wolno jadący samochód.

Czy można wyprzedzać z prawej strony? Wszystko zależy od drogi, którą jedziesz

Na podwójnej ciągłej tak naprawdę da się wyprzedzić przede wszystkim rower czy motocykl - przy zachowaniu metrowego odstępu od jednośladu. Wyprzedzanie szerszego pojazdu bez przekroczenia podwójnej ciągłej jest możliwe przede wszystkim wtedy, gdy np. kombajn zacznie jechać częściowo poboczem. Opcją alternatywną jest sytuacja, w której kierowca kombajnu lub traktora zjedzie z drogi, aby przepuścić innych użytkowników drogi.

Mandat za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej

Może się okazać, że kierowca nie będzie chciał czekać z wyprzedzaniem na podwójnej ciągłej. Jazda za traktorem czy kombajnem z prędkości 30 km/h poza terenem zabudowanym może powodować frustrację. Niestety przekroczenie linii na jezdni to wykroczenie. W efekcie kierujący może zostać ukarany mandatem o wartości 200 zł. Poza tym czyn jest obwarowany 5 punktami karnymi.