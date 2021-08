Na widok znaku D-51 Polacy niebezpiecznie hamują. A potem gaz i efekt kangura

Efekt kangura - tak często nazywa się reakcję na kontrolę prędkości. Na czym polega? Kierowca na widok fotoradaru gwałtownie zwalnia, a tuż po jego minięciu zaczyna dynamicznie przyspieszać i wraca do prędkości, z którą jechał poprzednio.

REKLAMA

To dotyczy nie tylko kierowców, którzy łamią przepisy. Wyraźnie przed pomiarami prędkości zwalniają również ci jadący zgodnie z ograniczeniami. Ponad 80 proc. przy fotoradarach jeździ wolniej niż obowiązujące na danym odcinku ograniczenia. Średnio przed fotoradarem kierowcy poruszają się aż o 20 km na godz. wolniej niż wskazują na to znaki. Jeszcze bardziej zwalniamy na widok fotoradaru na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godz. - w takich miejscach to zwykle 30 km na godz. poniżej limitu. Mający dostęp do ogromnej bazy danych Yanosik podaje, że hamowanie następuje około 500 m przed samym fotoradarem. Przy samym urządzeniu wytracanie prędkości staje się bardzo gwałtowne.

Reakcje kierowców w pobliżu fotoradaru fot. Yanosik

Niebezpieczny nawyk

Dlaczego kierowcy tak postępują? "Dla pewności", "na wszelki wypadek", "lepiej nie ryzykować" - to tylko niektóre z powodów. Trzeba jednak pamiętać, że wolno wcale nie znaczy bezpiecznie. W tym przypadku jest wręcz przeciwnie, bo nagłe zwalnianie bez powodu, a potem przyspieszanie zakłóca płynność ruchu i może być przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji. Zwłaszcza, jeśli kierowca jadący zgodnie z przepisami wciśnie nagle hamulec na widok znaku D-51 (to on informuje o kontroli prędkości), żeby na pewno przejechać bez mandatu. Kierujący samochodem za nim może się zupełnie nie spodziewać, że ktoś nagle, tak naprawdę bez żadnego powodu, zwolni z dozwolonych 70 km/h do 40 km/h. To szczególnie niebezpieczne w zatłoczonych miastach, gdzie auta jadą jeden za drugim. Nadmierna ostrożność może się zakończyć stłuczką.

ŁUKASZ WĄDOŁOWSKI

Nowe fotoradary na polskich drogach

W Polsce działa około 445 fotoradarów. Niedługo będzie ich więcej. CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) sukcesywnie instaluje kolejne urządzenia. W 2021 r. najbliższym czasie ich liczba ma się powiększyć o 26 urządzeń. Pojawią się w następujących województwach.

łódzkim (2),

dolnośląskim (2),

lubelskim (2),

mazowieckim (3),

małopolskim (4),

wielkopolskim (2),

pomorskim (2),

kujawsko-pomorskim (1),

świętokrzyskim (3),

lubuskim (1),

opolskim (2),

zachodniopomorskim (1),

podlaskim (1).