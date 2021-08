7-miejscowy Jeep dla Ameryki Południowej. Nowy Commander na jazdę po dżungli [WIDEO]

Jeep rzucił światło dzienne na nowego Commandera, który będzie dostępny na rynkach Ameryki Południowej. Bliżej jest mu jednak do Compassa niż Grand Commandera sprzedawanego w Chinach.

REKLAMA

Trzyrzędowy SUV zadebiutuje 26 sierpnia w Brazylii, ale można już się z nim zaznajomić na oficjalnym, powyższym wideo. Stylizacyjnie podobny jest do niedawno odnowionego Compassa, ale Commander różni się lekko przodem, linią świateł i niżej usytuowanymi wlotami powietrza.

Zobacz wideo Są tacy, którzy twierdzą, że to nie jest prawdziwy Jeep. Są w błędzie. Sprawdzamy Jeepa Compass PHEV 4xe

Z profilu widać kanciaste nadkola, które przypominają Compassa, ale linia okien, wydłużony rozstaw osi i dwukolorowe wykończenie bardziej nawiązuje do modelu Grand Cherokee. Tylne światła również nawiązują do tego drugiego modelu, ale są położone wyżej przez co łączą się z chromowaną listwą.

W kabinie zajdziemy deskę rozdzielczą dzieloną z Compassem, w tym 10,25’’ cyfrowy zestaw wskaźników i 10,1’’ ekran dotykowy. Producent zapowiada różne wersje wykończenia, np. widoczny na nagraniu brązowy zamsz.

Opinie Moto.pl: Nowy Jeep Wrangler 4xe. Tak szybki, że aż strach

Jeep jeszcze nie udostępnił specyfikacji swojego nowego modelu, należy jednak spodziewać się wielu elementów zaczerpniętych z Compassa. Oznacza to, że może być oferowany z 1,3 L silnikiem benzynowym TurboFlex współpracującym z sześciobiegową automatyczną skrzynią biegów oraz 2,0 L turbodieslem MultiJet współpracującym z 9-biegową automatyczną skrzynią biegów. Moc będzie przekazywana albo na przód, albo na wszystkie cztery koła.

Jeep Commander będzie produkowany w fabryce Stellantis w Pernambuco w Brazylii.