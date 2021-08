Nowe stawki za odholowanie pojazdu w 2022 r. 152 zł za hulajnogę i 588 zł auto osobowe

Każdego roku Minister Finansów określa maksymalne stawki za odholowanie pojazdu. Kwoty, które będą obowiązywały kierowców od 1 stycznia 2022 roku, są znane już dziś. Czy maksymalna stawka równa się stawce, która realnie dotyczy kierowcy? Choć decyzję w tej sprawie podejmują jednostki samorządu terytorialnego, zazwyczaj dzieje się tak, że przejmują one maksymalne kwoty ustalane przez ministerstwo. Tegoroczne nowości? Po nowelizacji wprowadzającej do przepisów drogowych pojęcie hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego, także i one pojawiły się w rozporządzeniu regulującym stawki za odholowanie pojazdu.

Stawki w roku 2022: 21 zł więcej za osobówkę i 68 zł więcej za auto ciężarowe

Ile będzie kosztować holowanie pojazdu w roku 2022? 128 zł za interwencję lawety i 24 zł za każdą rozpoczętą dobę zapłacą właściciele rowerów, motorowerów, hulajnóg elektrycznych i UTO. To o 6 zł więcej niż w tym roku. W przypadku samochodów osobowych stawka za holowanie i przechowywanie wzrośnie z 567 do 588 zł. Astronomiczną kwotę na poziomie 1939 zł powinni przygotować właściciele pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Tym samym kwota wzrośnie w stosunku do roku obecnego o dokładnie 68 zł. Oczywiście mówimy o sumach bazowych - tj. zakładamy, że kierowca odbierze pojazd tego samego dnia. Z każdą kolejną dobą poszczególne opłaty będą rosły.

Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 r.

hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego (UTO) - holowanie 128 zł, przechowywanie za dobę 24 zł, w sumie 152 zł,

rower lub motorower - holowanie 128 zł, przechowywanie za dobę 24 zł, w sumie 152 zł,

motocykl - holowanie 251 zł, przechowywanie za dobę 33 zł, w sumie 284 zł,

pojazd o DMC do 3,5 tony - holowanie 542 zł, przechowywanie za dobę 46 zł, w sumie 588 zł,

pojazd o DMC od 3,5 do 7,5 tony - holowanie 677 zł, przechowywanie za dobę 60 zł, w sumie 737 zł,

pojazd o DMC od 7,5 do 16 ton - holowanie 956 zł, przechowywanie za dobę 86 zł, w sumie 1042 zł,

pojazd o DMC powyżej 16 ton - holowanie 1409 zł, przechowywanie za dobę 154 zł, w sumie 1563 zł,

pojazd przewożący materiały niebezpieczne - holowanie 1714 zł, przechowywanie za dobę 225 zł, w sumie 1939 zł.

Kiedy możliwe jest odholowanie pojazdu?

Odholowanie pojazdu jest konieczne w kilku przypadkach - wszystkie są opisane w przepisach. Lawetowanie jest konieczne chociażby wtedy, gdy: