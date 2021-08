Co może sprawdzić policjant podczas kontroli? Bardzo, bardzo wiele

Kontrola drogowa to nie tylko scenariusz możliwy w razie popełnienia wykroczenia. Kontrole drogowe często mają charakter typowo rutynowy. Ustawiony przy drodze patrol może zatrzymywać pojazdy wyrywkowo. I powodów może być wiele. Czasami w ramach akcji kontrolowana jest wyłącznie trzeźwość kierujących. Czasami jednak policjanci posuwają się do dużo bardziej wnikliwych kontroli. I co ważne, mają do tego pełne prawo. Szeroki zakres możliwości sprawdzenia auta daje im bowiem rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Kontrola drogowa: na początek formalności. Potem stan auta.

Pierwszym etapem są oczywiście formalności. Policjanci sprawdzą czy auto nie widnieje w rejestrze pojazdów kradzionych, czy ma aktualne badanie techniczne oraz czy posiada polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kolejnym krokiem może się stać kontrola techniczna. W jej ramach funkcjonariusze mają możliwość przyjrzenia się nie tylko szybom, światłom czy ogumieniu. Według prawa mogą sprawdzić też działanie układu hamulcowego czy kierowniczego, a także zbadać stan podwozia, wyposażenie w tym tachograf, występowanie ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych czy nawet skład spalin za pomocą właściwej aparatury.

Czy policjant może przeszukać auto? Tak i to właściwie bez powodu

Na tym czynności sprawdzające jednak nie kończą się. Funkcjonariusze mogą bowiem również przeszukać samochód - i nie potrzebują na to zgody prokuratora czy sądu. Powód? Zawsze istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że prowadzący ukrywa w bagażniku lub np. pod fotelem broń, inny przedmiot niebezpieczny lub narkotyki. O ile podczas kontroli technicznej czy dokumentów kierowca auta nie ma właściwie żadnych narzędzi obronnych, o tyle w czasie przeszukania może zażądać sporządzenia protokołu. A formalność trwająca dobre kilkanaście minut często zniechęca funkcjonariuszy do dalszych działań w kwestii kontroli zawartości np. bagażnika pojazdu.

Kiedy policjant może przeszukać auto? W praktyce - kiedy chce. Ale jedno pytanie może mu pokrzyżować plany

Konsekwencje kontroli drogowej mogą być poważne

Podczas kontroli drogowej na kierowcę czekają poważne konsekwencje. Gdy okaże się, że auto jest kradzione, trafi na parking policyjny, a prowadzący do aresztu. Jeżeli nie będzie miało ważnego badania technicznego lub okaże się niesprawne, właściciel straci dowód rejestracyjny (zostanie "odebrany" elektronicznie) oraz może otrzymać mandat wynoszący od 20 do 500 zł. W sytuacji, w której pojazd nie będzie miał ważnego OC, zostanie wycofany z ruchu i lawetowany na parking depozytowy, a dodatkowo kierujący będzie mógł czekać na karę wlepioną przez UFG - do 5600 zł w przypadku auta osobowego.

W przypadku sprawności technicznej ważne jest to, że funkcjonariusz może odebrać dowód rejestracyjny nie w razie stwierdzenia usterek, a już w sytuacji, w której ma uzasadnione podejrzenie, że one występują i mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.