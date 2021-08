Wielki remont na A2. Pod asfaltem zamontują siatki. Najpierw przez rok będą korki

GDDKiA podpisała umowę na remont 20-kilometrowego odcinka trasy między węzłami Stryków i Emilia. Prace będą podzielone na dwa etapy i potrwają dokładnie rok. Tak przynajmniej zakłada umowa.

Remont autostrady A2

Pierwszy etap robót obejmuje odcinek od węzła Emilia do węzła Zgierz (wraz z węzłami) i będzie realizowany w tym roku. Drugi etap to odcinek od węzła Zgierz do węzła Stryków (już bez węzłów) i będzie wykonywany w roku 2022.

Wspomniane fragmenty autostrady A2 zostały oddane do użytku w 2006 r. Po 15 latach intensywnej eksploatacji (na A2 panuje wzmożony ruch) nawierzchnia drogi nadaje się do remontu. Jednak tym razem drogowcy zabezpieczą ją przed zbyt szybką degradacją. Na jezdni południowej (w kierunku Warszawy) wymienione zostaną warstwy ścieralna i wiążąca, przy czym dodatkowo zostanie tu zastosowana siatka wzmacniająca. Na jezdni północnej (w kierunku Poznania) wymianie będzie podlegała tylko warstwa ścieralna.

Organizacja ruchu na remontowanej autostradzie A2

Podczas remontu autostrady A2 będzie wyłączona jedna jezdnia, a ruch dwukierunkowy będzie odbywał się po drugiej jezdni. Po zakończeniu prac ruch zostanie przeniesiony na wyremontowaną jezdnię, a prace rozpoczną się na drugiej jezdni. Innymi słowy - autostrada przez cały czas trwania remontu będzie przejezdna, choć liczba dostępnych pasów zmniejszy się o połowę.Nie ma wątpliwości, że spowoduje to spore utrudnienia.

Dodatkowy pas na autostradzie A2

Drogowcy w dalszej przyszłości planują poszerzenie autostrady A2 od Warszawy do Łodzi. Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ po trzy pasy ruchu. GDDKiA zakłada, że postępowanie przetargowe w tej sprawie ogłosi jesienią tego roku i szacuje, że przy sprawnym przebiegu procedury umowę podpisze wiosną 2022 r. Rozpoczęcie robót w terenie przewidywane jest na jesień 2023 r., a zakończenie budowy na przełom 2025 i 2026 r. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma ułatwić w przyszłości szybki dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.