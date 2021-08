Lamborghini Countach wraca w hybrydowym stylu. Powstanie 112 egzemplarzy

Lamborghini Countach LPI 800-4 to auto, które powstało z okazji uczczenia pięćdziesiątych urodzin oryginału. To właśnie od Countacha zaczął się "boom" na Lamborghini i otwierane do góry drzwi, które później pojawiały się we wszystkich kultowych modelach - Diablo, Murcielago czy w Aventadorze.

Nowy Countach bazuje na konstrukcji Lamborghini Sian. Nadwozie to karbonowy monokok, który napędza 6,5-litrowy wolnossący silnik V12. Współczesny Countach jest jednak miękką hybrydą. Moc systemowa wynosi 814 KM - 780 KM pochodzi z potężnej V-dwunastki, a kolejne 34 KM - z jednostki elektrycznej zasilanej instalacją 48 V, którą zamontowano na skrzyni biegów.

Jeśli wierzyć danym producenta, czteronapędowy Countach rozpędzi się od zera do 100 km/h w 2,8 sekundy, a do 200 km/h - w 8,6 sekundy. Prędkość maksymalna jest określana na 355 km/h. Oznacza to niemal bliźniacze osiągi w porównaniu do wspomnianego Siana czy Aventadora LP780-4 Ultimae.

Cena owiana tajemnicą

Póki co nie znamy jednak cen limitowanego Lamborghini Countach. Mówi się jednak, że ma być tańszy od limitowanego Siana. Wiadomo jednak, że powstanie tylko 112 egzemplarzy. Czemu akurat tyle? Liczba 112 to nawiązanie do fabrycznego kodu Countacha, jeszcze z okresu projektowego. Oznaczany był wówczas jako?LP 112, gdzie LP oznacza longitudinale posteriore, czyli wzdłużne ustawienie silnika z tyłu.

