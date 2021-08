Warszawa będzie miała drugą obwodnicę. Wpisano ją do RPBDK 2030

187 mld zł na nowe drogi i 105 mld zł na kontynuowanie już trwających prac - tyle GDDKiA zamierza wydać na Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Tym sposobem zostanie zamknięty pełny plan sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Jakie drogi mają w tym czasie powstać?

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej i wiele innych inwestycji do 2030 r.

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt nowego programu drogowego, w którym została zaprezentowana lista inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd do realizacji w rozpoczętej III dekadzie XXI w. Jakie najważniejsze inwestycje drogowe wymienia resort? To m.in.:

Zachodnia Obwodnica Szczecina,

droga ekspresowa S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk,

droga S10 od Szczecina do Warszawy,

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej zwana drugą obwodnicą Warszawy, dzięki której na obecnej, jeszcze nieukończonej pierwszej obwodnicy ruch zostanie ograniczony, szczególnie dzięki pozbyciu się ruchu tranzytowego, w tym transportu ciężkiego,

autostrada A4 Krzyżowa-Wrocław i Wrocław-Tarnów.

Ogłoszenie nowego Programu na całą rozpoczętą właśnie dekadę to dobra wiadomość dla branży budowlanej, która może planować swoje działania w długiej perspektywie. (...) Dlatego nasz nowy ambitny program zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu i połączenie wszystkich polskich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 292 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Gdzie powstanie druga obwodnica Warszawy

Jednym z najważniejszych zadań ujętych w nowym programie drogowym jest rozszerzenie A2 od Łodzi do Warszawy o dodatkowe pasy ruchu oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Inwestycje te wpisują się w koncepcję promowanego przez rząd Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w ciągu A50 i S50 ma mieć ponad 260 km długości, a jej koszt to ok 35 mld zł. Pierwotnie zakładano cztery możliwe scenariusze jej budowy:

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - drugi ring wokół Warszawy Fot. GDDKiA

Zdecydowano się jednak na wytyczenie nowego szlaku dróg S50 na północ i A50 na południe od Warszawy, jednak nie wiadomo, czy jest to ostateczna wersja drugiego ringu wokół stolicy - wiele gmin, przez które miałyby przebiegać nowe trasy, mówią jej stanowcze "nie".

Nie tylko Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

RPBDK zakłada ponadto budowę wspomnianej Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6. Wartość tej inwestycji o długości ponad 50 km jest szacowana na ok. 5,2 mld zł. W ramach poprawy przepustowości sieci dróg szybkiego ruchu zaplanowano ponadto poszerzenie 470 km autostrady A4 na odcinkach Krzyżowa-Wrocław oraz Wrocław-Tranów. Na realizację tego zadania przewidziano ponad 35,5 mld zł.

Jednymi z głównych priorytetów w ramach wyznaczonych zadań pozostają korytarz Via Carpatia, dokończenie tras S5 i S8 na Dolnym Śląsku oraz dokończenie drogi ekspresowej S6 na Pomorzu.

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że w programie zawarto drogi, których budowa przynajmniej rozpocznie się do 2030 r. Na ukończenie całego planu GDDKiA ma czas do 2033 r.