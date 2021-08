Bruksela chce, by TIR-y nie klekotały. Cała branża zadrżała

Dwa dni temu Komisja Europejska ogłosiła plan redukcji CO2 w ramach pakietu Fit for 55. Ogólnie rzecz biorąc dotyczy to dostosowanie unijnej polityki klimatycznej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

W 2030 roku ma nastąpić obniżenie średniej emisji zanieczyszczeń wytwarzanej przez nowe auta osobowe i dostawcze o 55 proc. w stosunku do sytuacji z tego roku, a w 2035 roku ma spaść o 100 proc. Znaczy to ni mniej ni więcej, że za tych naście lat nie będzie można zarejestrować w Unii Europejskiej nowego auta spalinowego.

Zgodnie z tym, co zakłada Europejski Zielony Ład całkowite usunięcie z systemu ciężarowych aut spalinowych ma nastąpić do 2050 roku.

Widać w takim razie, że w najbliższych latach również transport przejdzie nie małą rewolucję, która powoli już trwa. Problem pojawia się jednak z pomocami dla niego. Ponieważ wszelkie dopłaty czy innego typu wsparcia w głównej mierze dotyczą aut osobowych i autobusów, a TIR-y często nie łapią się w rozporządzeniach. Będzie musiało się to zmienić, jeśli pojazdy ciężarowe na wodór lub elektryczne mają się pojawić na europejskich drogach.