Ile kosztuje indywidualna tablica z cyframi 1, 2 i 3? Więcej niż auto. A nawet 10 aut. I to drogich [WIDEO]

Widok Lamborghini Aventadora SVJ jest samo w sobie dużym przeżyciem. Każdy, kto go widzi skupia się na samochodzie, a nie na takich detalach jak tablica rejestracyjna. Może to być jednak błąd, bo sama tablica może być bardziej wyjątkowa niż auto, do którego jest przyczepiona:

Chodzi o tablicę rejestracyjną o numerze 123. Jest ona warta 10 mln euro. Natomiast samo Lamborghini Aventador SVJ Roadster kosztuje około 400 tys. euro.

Można się zastanawiać nad sensem tego wszystkiego, ale wystarczy zobaczyć skąd pochodzi pojazd – Katar – i od razu wiadomo, że osobą, która posiada go jest prawdopodobnie jakiś szejk naftowy. Petrodolary na coś trzeba wydawać, czemu zatem nie wydać na tablicę rejestracyjną?

Trzeba także przyznać, że jak za tablicę rejestracyjną 10 mln euro to dosyć duży wydatek. Jednak skoro właściciel pojazdu o wiele tańszego niż sama tablica tak zadecydował, to najwyraźniej była mu potrzebna.