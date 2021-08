SsangYong w Polsce rośnie w siłę. Korea to nie tylko Kia i Hyundai

SsangYong to najstarszy południowokoreański producent samochodów. Modele tej marki słynęły przez lata z nieco topornego charakteru, ale dobrej bezawaryjności. Marka trochę zaspała w trendach, przez co Hyundai i Kia wysunęły się na prowadzenie z ogromną przewagą. SsangYong odrobił jednak lekcje i chce wzmocnić swoją pozycję na europejskim rynku.

Niedawno światło dzienne ujrzały szkice modelu X200, który zapowiada nową filozofię projektową marki, czyli z nową maksymą marki "Powered by Toughness", napędzany wytrzymałością. Niebawem na rynku pojawi się też pierwszy elektryczny SsangYong. Rozwój w stronę elektromobilności i podążanie za trendami to działania globalne. A marka mocno umacnia swoją pozycję w Polsce - rośnie liczba autoryzowanych przedstawicieli SsangYong. Do końca roku otwarty zostanie dwudziesty punkt dilerski marki.

SsangYong X200 SsangYong

Podstawowym elementem budowania zaufania klientów do marki jest jej stabilna reprezentacja i silna sieć dilerska, stąd intensywnie pracujemy nad rozwojem sieci SsangYong w Polsce. Do końca bieżącego roku, Klienci będą mieli do dyspozycji 20 punktów sprzedażowo-serwisowych i kolejnych 8 punktów serwisowych, umożliwiając w sposób komfortowy odbycie jazdy testowej, zakup samochodu i późniejszą obsługę serwisową blisko miejsca zamieszkania

- powiedział Mariusz Jakimiuk, Dyrektor Zarządzający SsangYong Auto Polska.

SsangYong to marka z wielkim potencjałem na polskim rynku. Koreańskie pochodzenie i niezawodność potwierdzona 5-letnią fabryczną gwarancją, pomogą w walce o polskiego klienta, poszukującego coraz częściej produktów pozwalających wyróżnić się w gąszczu europejskich producentów. Dodając do tego dobrą, na tle innych Producentów, dostępność samochodów z możliwością natychmiastowego odbioru, dynamiczny wzrost sprzedaży w Polsce wydaje się nieunikniony

- dodał.

SsangYong - gama modelowa SsangYong

