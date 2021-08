Lamborghini pokazało fragmenty nowego Countacha. Może nas czekać rozczarowanie

Powoli dowiadujemy się, jakie kształty przyjmie obiecane przez producenta Lamborghini Countach nowej ery. Poprzednio zapowiadaliśmy nowy flagowy model. Okazuje się, że możemy być w błędzie. Równie dobrze nowy Countach może być kolejnym ultralimitowanym autem zbudowanym na aktualnej, czyli już nie najnowszej konstrukcji modelu Aventador.

REKLAMA

Nowe Lamborghini Countach. Włoska firma zapowiada powrót legendy

Sugerują to zarówno fabryczne zdjęcia detali karoserii Countacha XXI w., jak i nieoficjalne zdjęcie publikowane na rozmaitych serwisach internetowych. Do tych ostatnich nie przyznaje się Lamborghini. Może to i dobrze, bo samochód wygląda jak dobrze znany model Aventador tylko z kilkoma dodatkowymi szczegółami, które mają go upodobnić do Countacha. Linie karoserii i rozmieszczenie takich elementów konstrukcji jak wloty powietrza wygląda niemal identycznie w obu autach.

Są tacy, którzy nawet twierdzą, że Countach prezentuje się gorzej od Aventadora i, że wygląda jak tuningowa przeróbka z tzw. body kitem. Nie mamy aż tak radykalnej opinii na ten temat, ale musimy przyznać, że ogarnął nas lekki niepokój. Spodziewaliśmy się nowych technologii i majstersztyku stylizacji. Teraz nie wiemy czego oczekiwać, ale na pewno wiemy, że z taką legendą jak Countach trzeba postępować ostrożnie.

Niebawem przekonamy się, jak jest naprawdę. Nowy model ma zostać oficjalnie zaprezentowany już w najbliższy weekend (15 sierpnia 2021 r.) podczas konkursu elegancji w Pebble Beach na Florydzie. Jednego możemy być pewni na podstawie oficjalnych fotografii.

Audi skysphere concept zabiera nas w przyszłość. Potrafi zmienić długość

Pod karoserią kryje się silnik V12, co ucieszy miłośników tradycji. I jeszcze coś: niezależnie od wersji i formy, jaką przybierze, nowy Countach rzeczywiście istnieje. Z ostatecznym werdyktem poczekajmy na oficjalną premierę. Na razie trzeba przyznać, że włoska marka bardzo mocno bije w promocyjny bęben za pomocą mediów społecznościowych.