Najbardziej luksusowy. Oto Bentley Flying Spur Mulliner

Trzeci Bentley w najbardziej luksusowej odsłonie

To trzeci Bentley z prestiżowym oznaczeniem Mulliner. Co ono oznacza? Specjalny oddział brytyjskiej marki, który tworzy najbardziej prestiżowe i wyjątkowe projekty. Flying Spur już został okrzyknięty "najbardziej luksusowym Bentleyem w historii". Limuzyna dołącza do Continentala GT oraz Continentala Cabrio. Jako okręt flagowy całej marki, największy model w ofercie, ma wznieść luksus na jeszcze wyższy model.

Do wyboru są dwie wersje napędowe. Dwunastocylindrowa jednostka 6.0 W12 oraz 4.0 V8. Nie znamy jeszcze oficjalnych cen, niektóre źródła mówią o odpowiednio 230 400 i 220 100 funtów. Cenę oczywiście bardzo łatwo wywindować, zaznaczając w konfiguratorze kolejne opcje. Stąd pojawiające się też określenia, że Bentley Flying Spur Mulliner będzie nie tylko najbardziej luksusowym, ale też najdroższym bentleyem w aktualnej ofercie. Dla klientów tak wyjątkowego modelu to jednak z pewnością nie wada. Od pewnego momentu w motoryzacji nie rozmawia się o pieniądzach. W XXI wieku rozmowy schodzą jednak na ekologię, dlatego z czasem w ofercie Flying Spura Mulliner pojawi się ładowana z gniazdka hybryda, której sercem jest silnik 2.9 V6.

Luksus tkwi w szczegółach. Spójrzcie na te zdjęcia

W tak niezwykłych samochodach liczą się detale i dopracowane w najdrobniejszym szczególe akcenty. I tak Bentley Flying Spur Mulliner może się pochwalić m.in.:

Specjalnymi oznaczeniami wersji.

22-calowymi felgami, które nie tylko imponują rozmiarem oraz wzorem, ale mają też samopoziomujące się dekielki. Litera "B" zawsze znajduje się w odpowiednim położeniu.

Figurka z logo marki jest elektrycznie wysuwana.

Do wykończenia wykorzystano skórę, drewno oraz aluminium.

Nie zabrakło analogowego zegarka Mullinan oraz stworzonych tylko dla tej wersji miękkich i grubych dywaników.

Jeśli chodzi o wnętrze, to do wyboru będzie osiem konfiguracji i trzy warianty kolorystyczne. Każdy Flying Spur Mullinan w kabinie jest wykańczany ręcznie.

Samo wyszycie charakterystycznych rombów na siedzeniach trwa podobno 18 miesięcy.

Wzór diamentów dostrzeżemy także na nadwoziu. Choćby grillu i wlotach powietrza.

Osiągi również imponują

W zależności od wersji ponad 5,3-metrowa limuzyna waży od 2330 kg do 2437 kg. Oferowane jednostki napędowe oferują jednak zapas mocy. Tak prezentują się osiągi:

6.0 W12 - 0-100 km/h w 3,8 s, 333 km/h prędkości maksymalnej

4.0 V8 - 0-100 km/h w 4,0 s, 318 km/h prędkości maksymalnej

Hybrid - 0-100 km/h w 4,3 s, 285 km/h prędkości maksymalnej

Oficjalna prezentacja Bentleya Flying Spur Mullinan odbyła się w Kalifornii podczas Monterey Car Week. Jeszcze w tym roku pierwsze egzemplarze trafią do kierowców. Na ładowaną z gniazdka wersję Hybrid klienci poczekają do przyszłego roku.