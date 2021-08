Policja kupiła nowe radiowozy. To policyjne ambulanse po pół miliona każdy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach odebrała 10 pojazdów APRD. Skrót ten oznacza Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego. Specjalistyczne pojazdy trafiają już do śląskich jednostek policji, gdzie usprawnią pracę policjantów dbających o bezpieczeństwo na drogach. Auta przydadzą się m.in. podczas zabezpieczania miejsc wypadków drogowych.

Nowe radiowozy, Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego Policja

Volkswageny w służbie policji

Policyjne ambulanse to Volkswageny Crafter 2.0 TDI z silnikami o mocy 177 KM. Wyposażono je w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas obsługi zdarzeń drogowych. Na dachu umieszczono m.in. tablicę wyświetlającą znak "UWAGA WYPADEK" oraz maszt świetlny. Wewnątrz furgonu znajdziemy miejsce do pracy biurowej (z komputerem, routerem i wielofunkcyjną drukarką), a także sprzęt wykorzystywany przy obsłudze zdarzeń drogowych czyli zestaw znaków drogowych, lampy i dyski świetlne, pachołki drogowe, drogomierz, parawan, aparat fotograficzny i inne. Na wyposażeniu samochodu jest także agregat prądotwórczy.

Nowe radiowozy, Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego Policja

Specyfikacja techniczna pojazdu odpowiada potrzebom policjantów zajmujących się dbaniem o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zakup radiowozów APRD został sfinansowany ze środków Komendy Głównej Policji w ramach przedsięwzięcia "Bezpieczniej na drogach — Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji" oraz dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt każdego z pojazdów to dokładnie 460 458 zł. Specjalistyczne radiowozy trafiają już do policyjnych komend w Bielsku-Białej, Cieszynie, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Rybniku, Sosnowcu, Tarnowskich Górach i Zabrzu oraz do Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach.

Nowe radiowozy, Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego Policja

Nowe radiowozy, Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego Policja