Koniec Gierkówki. Dziś otwarcie nowej autostrady A1, ale póki co jednopasmowej

Gierkówka była przez lata znienawidzoną trasą wielu kierowców. Kiepska nawierzchnia, niebezpieczne skrzyżowania na ruchliwej, dwupasmowej drodze, częste wypadki i długie korki. To już na szczęście przeszłość. W piątek 13 sierpnia kierowcy wreszcie pojadą nowym fragmentem autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Tym samym skończy się uciążliwa jazda po starej mocno zniszczonej nawierzchni DK1, a Gierkówka przechodzi do historii.

Kierowcom udostępnione zostanie 6,7 kilometra betonowej jezdni między miejscowościami Wygoda i Parzniewice. Oznacza to, że cały 25-kilometrowy odcinek między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem będziemy jechać po nowej nawierzchni. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, udało się oddać drogę do ruchu przed końcem wakacji.

Komfort i bezpieczeństwo

Od piątku kierowcy podróżujący autostradą A1 na całym (będącym jeszcze w budowie) 81-kilometrowym odcinku od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy, będą mieli do dyspozycji nową betonową nawierzchnię. Jeszcze na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem ruch odbywa się w układzie 1+1, ale jeszcze w wakacje planowane jest wprowadzenie układu 2+2 - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Dwie jezdnie po trzy pasy ruchu jeszcze w tym roku

Jeszcze przez końcem roku GDDKiA odda do ruchu cztery z pięciu odcinków budowanej A1, od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy. Na odcinku od Radomska do granicy województw łódzkiego i śląskiego prace są najbardziej zaawansowane, a nawierzchnia betonowa leży już na obu jezdniach. Na pozostałych trzech odcinkach trwają prace przy układaniu nawierzchni na drugiej jezdni przyszłej A1.

Po udostępnieniu obu jezdni kierowcy będą mieć do dyspozycji po trzy pasy ruchu. Jedynie na odcinku pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk ruch będzie odbywał się jedną jezdnią w obu kierunkach w układzie pasów 2+2. Z pełnego przekroju autostrady pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim, czyli trzech pasów na dwóch jezdniach, skorzystamy przed końcem 2022 r.

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową starych odcinków drogi A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, to ponad 2,8 mld zł.

Po trzy pasy ruchu będą na nowym odcinku autostrady A1