Są polskie ceny nowego Mercedesa EQS. I są takie, jak sądziliśmy

Określenie samochód przyszłości bardzo dobrze pasuje do Mercedesa EQS. To pierwszy samochód elektryczny, który powstał na nowej platformie MEA koncernu przeznaczonej dla aut klasy wyższej i luksusowych z napędem na prąd. Dzięki temu Mercedes EQS oferuje zasięg do 770 km bez ładowania, a prąd można uzupełniać z mocą 200 kW.

Zapewnia też kosmiczny wygląd na zewnątrz i w kabinie. Za nowy model trzeba zapłacić co najmniej 495 400 zł — mniej więcej tyle, ile domyślaliśmy się w czasie jego premiery medialnej. Taka jest cena bazowego modelu EQS 450+ z napędem na tylną oś oraz silnikiem o mocy 333 KM. Cennik z drugiej dostępnej w momencie premiery wersji napędowej EQS 580 4MATIC z dwoma silnikami o łącznej mocy 524 KM i napędem na obie osie również jest taka, jak się spodziewaliśmy i wynosi 607 300 zł.

Mercedes EQS już w Polsce. Wiemy jakich cen się spodziewać

Przez początkowy okres sprzedaży nowy Mercedes EQS zgodnie z tradycją marki będzie oferowany w wyjątkowej wersji Edition 1. To nagroda dla najbardziej niecierpliwych klientów. Takie odmiany z zewnątrz wyróżniają elementy linii AMG, 21-calowe obręcze kół oraz wyjątkowy schemat kolorystyczny.

Mercedes EQS 580 4MATIC fot. Mercedes-Benz AG

Podstawowe wersje Mercedesa EQS można uzupełnić o wyjątkowe opcje

Ceny Mercedesów EQS można znacząco podnieść, zamawiając dodatkowe wyposażenie w pakietach. Dostępny bez dopłaty pakiet Advanced obejmuje panoramiczny dach, automatyczna klimatyzacja i ochronę przed kradzieżą Urban Guard Plus.

Za 26 748 zł można zamówić pakiet Advanced Plus, w którym dodatkowo znalazły się matrycowe reflektory Digital Light o rozdzielczości lamp 1,3 mln pikseli, zestaw audio Burmester z 15 głośnikami, zestaw systemów wspomagających i kamer 360 stopni.

Jest jeszcze pakiet Premium za 35 936 zł, który dodatkowo oferuje wyświetlacz przezierny na przedniej szybie (HUD), funkcję zdalnego parkowania i pakiet telefoniczny. Najdroższy z dostępnych pakietów to Premium Plus kosztujący 54 822 zł, który uzupełnia Mercedesa EQS o funkcję poprawy nastroju Energizing, skórzaną tapicerkę i lepsze przednie fotele oraz funkcję Air-Balance dbającą o wysoką jakość powietrza.

Podejrzewamy, że nabywcy nowego Mercedesa EQS nie będą oszczędzać na dodatkach, bo takie nowinki techniczne idealnie pasują do elektrycznej limuzyny ze skrętną tylną osią, panoramicznymi ekranami i systemem MBUX Hyperscreen, który daje możliwość zagrania w proste gry (Tetris, Sudoku, Pairs, Shuffle Puck), chociaż nie w Wiedźmina. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom właściciele Mercedesa będą mogli poruszać się bezszelestnie limuzyną przyszłości już wkrótce.

Pierwszy europejscy klienci mają odebrać swoje egzemplarze już we wrześniu 2021 roku. To znaczy, że niebawem zobaczymy futurystyczne Mercedesy również na polskich ulicach. Nasz rynek jest ważny dla marki ze Stuttgartu, a zwłaszcza luksusowe i sportowe modele z gwiazdą sprzedają się u nas bardzo dobrze.

Mercedes EQS 580 4MATIC Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans / Daimler AG