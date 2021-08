Via Carpatia połączy województwa. Jest przetarg na S19 pod Międzyrzecem Podlaskim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego fragmentu trasy S19. Droga pobiegnie od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego.

To kolejny w tym miesiącu przetarg na realizację S19 i jednocześnie 17 od początku roku, w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz Programu budowy 100 obwodnic, Łączna długość tych odcinków to ponad 172 km

- podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa ok. 13,7 kilometrów nowej drogi ekspresowej będzie prowadzona w systemie Projektuj i buduj, w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Trasa połączy się z obecną obwodnicą Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie na odcinku ok. 6,2 km dobudowana zostanie druga jezdnia. Przebudowane też będą łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ i Międzyrzec Podlaski Południe.

W ramach inwestycji powstaną także Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP), przejście dla zwierząt dużych i średnich, drogi dojazdowe i lokalne, a istniejąca obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do kategorii ruchu przewidzianej dla drogi ekspresowej S19.

DK19 obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego Krzysztof Nalewajko

Via Carpatia coraz dłuższa

To kolejny przetarg na realizację S19 w woj. lubelskim. Na początku sierpnia ogłoszono dwa przetargi na zaprojektowanie i budowę drogi S19 między Kockiem a Lubartowem. To łącznie blisko 24 kilometrów drogi ekspresowej. Jej przedłużeniem będzie kolejny 23-kilometrowy odcinek Lubartów - Lublin, na realizację którego umowę podpisano w lutym br. Prace trwają też na S19 na południe od Lublina - do granicy z woj. podkarpackim i dalej do Sokołowa Małopolskiego. Kierowcy korzystają już z odcinka od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie.

Via Carpatia, S19, granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski GDDKiA

Via Carpatia w Polsce

Via Carpatia, która w dużej mierze pokrywa się z trasą S19 to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozwinie handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. 570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów i Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś.

DK19 obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego GDDKiA