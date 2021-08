Jak usunąć naklejkę rejestracyjną z przedniej szyby? To nie musi być koszmar

Kupiłeś samochód? To zawsze powód do radości. Przynajmniej do momentu, w którym... nie postanowisz auta przerejestrować i będziesz się musiał pozbyć starej naklejki z numerem rejestracyjnym z szyby. I choć zadanie wydaje się niełatwe, są sposoby które mogą ułatwić kierowcy jego wykonanie. Jakie? Przede wszystkim kluczowym czynnikiem jest temperatura, a konkretnie wysoka temperatura. Bo im więcej ciepła dostarczy kierowca, tym łatwiej naklejka zejdzie z powierzchni szyby.

Szybę trzeba podgrzewać umiejętnie, bo może... pęknąć!

Z uwagi na ciepło, najłatwiej jest usuwać naklejkę latem. Nie trzeba będzie jej tak mocno podgrzewać - sama temperatura otoczenia będzie stanowiła sprzyjające warunki. Zimą z kolei podczas podgrzewania szyby należy uważać na przeciążenia temperaturowe. Połączenie mocnego podgrzania z mrozem na zewnątrz może nawet doprowadzić do pęknięcia szyby. Procedurę zimą należy zatem przeprowadzać w garażu.

Czym podgrzać szybę w samochodzie? Można do tego celu wykorzystać np. suszarkę do włosów. Strumień ciepła trzeba w takim przypadku skierować nie tylko na samą naklejkę, ale i jej otoczenie. Po nagrzaniu naklejkę należy oderwać zdecydowanym ruchem startując najlepiej z dwóch punktów. Jak ją podważyć? Można wykorzystać do tego celu np. żyletkę lub skrobaczkę do szyb.

Łatwiej zarejestrować pojazd. Jednak tylko importowany

Resztki kleju lub naklejki? Na to też są sposoby

Czasami po zerwaniu naklejki z numerem rejestracyjnym z szyby pozostają resztki kleju. To na szczęście najmniejszy problem. Pozbyć się ich można przecierając powierzchnię szyby szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do paznokci. Skuteczną metodą jest też przetarcie miejsca szmatką, na którą nałoży się odrobinę kremu nawilżającego. Co w sytuacji, w której na szybie pozostały nie resztki kleju, a samej naklejki? Procedurę z podgrzaniem można powtórzyć i zdrapać resztki przy pomocy żyletki.