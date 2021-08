Rusza remont na A4, potrwa do IV kwartału 2022 r. Zmiana organizacji ruchu

- Przeznaczony do remontu odcinek został oddany do ruchu w 2001r., gdzie zastosowano technologię wymagającą remontu po okresie 20 lat - komentuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dla kierowców oznacza to zmianę organizacji ruchu i utrudnienia. Te mogą być uciążliwe zwłaszcza w wakacje.

Utrudnienia dla kierowców już od 12 sierpnia

W pierwszej kolejności ruszą prace na jezdni południowej w kierunku Katowic, na odcinku o długości 8,24 km, wraz z remontem węzła Kędzierzyn - Koźle. W tym czasie wjazd i wyjazd na ten węzeł nie będzie możliwy. Objazd zostanie wyznaczony DK88, DK94 i DW426. Już dzisiaj 12 sierpnia drogowcy zaczną ustawiać bariery ochronne, które oddzielą przeciwne kierunki ruchu na jezdni północnej. To oznacza lokalne zwężenia do jednego pasa.

Z kolei od wtorku 17 sierpnia zacznie się faktyczny remont na jezdni południowej na wysokości MOP-u Góra św. Anny do odcinka przed węzłem Strzelce Opolskie. Na tym odcinku zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, w ramach których kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jezdnię północną, na której ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po dwóch pasach. Remont będzie prowadzony na całej szerokości południowej jezdni autostrad.

Do kiedy potrwa remont?

Prace na autostradzie A4 potrwają aż do czwartego kwartału przyszłego roku. W ramach zadania jezdnia południowa (w kierunku do Katowic) zostanie wyremontowana na odcinku o długości około 17,5 km, a jezdnia północna (w kierunku do Wrocławia) na odcinku o długości około 12,1 km. Wyremontowana zostanie także nawierzchnia na dwóch węzłach drogowych: Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie.

A4 remont pomiędzy Górą św. Anny i granicą woj. opolskiego i śląskiego fot GDDKiA