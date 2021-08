Ford dalej inwestuje. Tym razem w laboratorium badawczo-rozwojowe nad akumulatorami

Ford Ion Park zostanie otwarte w przyszłym roku w miejscowości Romulus w Michigan. W obiekcie tym będą testowane i budowane akumulatory samochodowe i macierze ogniw. Jest to część wartej 30 miliardów dolarów inwestycji firmy w elektryfikację motoryzacji do 2025 roku.

Michigan gości nie tylko tę inwestycję Forda. W Rouge Electric Vehicle Center w Dearborn składany będzie model F-150 Lighting, a co za tym idzie powstało dodatkowych 500 miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

Wracając jednak do Ford Ion Park, to firma ma w planach modernizację istniejącego już budynku o powierzchni ponad 25 tysięcy metrów kwadratowych. Jest tam miejsce dla 200 inżynierów i światowej klasy urządzeń do produkcji potrzebnych elementów.