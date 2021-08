Niemiec wlał złe paliwo i chciał je odessać. Wybuchł

Po wlaniu niewłaściwego paliwa do zbiornika wielu kierowców próbuje na własną rękę pozbyć się swojego błędu, chociaż wizyta u mechanika bywa najwłaściwsza. Pewien Niemiec w Witten zrobił podobny błąd i wlał benzynę do auta, które jeździło na dieslu.

Co zrobił pomysłowy Niemiec? Zdecydował się odessać niewłaściwe paliwo, ale nie za pomocą węża i własnych sił, tylko… za pomocą stacjonarnego odkurzacza, który znajdował się na stacji paliw.

Wsadził rurę do zbiornika paliwa, włączył urządzenie i po chwili doszło do wybuchu. Ranna została pasażerka. Świadkowie przekazali, że mężczyzna zdecydował się sam odwieźć kobietę do szpitala i wróci na stację.

Paliwo tanie nie jest, ale przynajmniej na jego jakość narzekać nie możemy

Jak postanowił tak zrobił. Jakimś cudem odjechał, ale już na miejsce zdarzenia nie wrócił. Policja sprawdziła szpitale okoliczne, ale nie znaleziono felernego kierowcy i jego pasażerki.