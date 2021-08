Lokalizator GPS. Ile kosztuje i czy warto?

Jeszcze na początku nowego millenium GPS był prawdziwym luksusem. Okazywał się drogi zarówno w wariancie nawigacyjnym, jak i lokalizacyjnym. Dziś cena tej technologii mocno spadła. I skutek jest prosty do przewidzenia. Lokalizatory stały się szeroko dostępne. Jakie mają zastosowanie? Pierwszym i podstawowym jest oczywiście wskazywanie pozycji pojazdu na mapie. Funkcja ta przydaje się w sytuacji, w której kierowca chce sprawdzić poczynania dziecka, które pożyczyło samochód lub namierzyć auto po kradzieży.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci odzyskali dwa skradzione quady o łącznej wartości blisko 50 tys. zł

Lokalizator GPS: nie uchroni przed kradzieżą, ale... uratuje życie!

Warto pamiętać o tym, że doskonałość lokalizatorów GPS jako zabezpieczeń antykradzieżowych jest raczej wątpliwa. Tak naprawdę nie zapobiegają przestępstwu, a do tego złodzieje potrafią zagłuszać ich sygnał. Mogą się jednak dość mocno przydać w innej sytuacji. Chodzi o przypadek, w którym kierowca lub pasażerowie będą potrzebowali pomocy. Lokalizatory dedykowane klientom prywatnym często posiadają wbudowane moduły ratunkowe - te identycznie jak system e-Call we współczesnych samochodach - wzywają służby ratunkowe i wskazują lokalizację pojazdu oraz poszkodowanych.

Lokalizator GPS w firmie. Sposób na zarządzanie flotą i niższe spalanie

Lokalizatory GPS dają jednak zdecydowanie większe możliwości. I te na ogół są odkrywane przez firmy. W przypadku zastosowania profesjonalnego niewielkie moduły śledzą nie tylko pozycję auta na mapie, ale także kontrolują jego prędkość, sprawdzają spalanie czy nawyki kierowcy. Skutek? Zarządca floty doskonale wie, gdzie jego pojazdy znajdują się w danym momencie. Poza tym za sprawą telemetrii jest w stanie organizować np. szkolenia związane z eco-drivingiem - zna w końcu możliwości i potrzeby kierowców.

Honda zrobi buty z nawigacją. Będą zbawieniem dla niewidomych i słabo widzących

Raportowanie lokalizatora GPS jest oparte na dwóch mechanizmach. Po zalogowaniu się na dedykowanej stronie lub coraz częściej również aplikacji, kierowca może sprawdzić gdzie auto się znajduje i odczytać najważniejsze dane. A to wszystko na ogół nie wymaga wniesienia opłaty abonamentowej. W przypadku systemów bardziej skomplikowanych użytkownik okresowo otrzymuje raporty dotyczące eksploatacji.

Ile kosztuje lokalizator GPS?

Lokalizator GPS wcale nie musi być drogim urządzeniem. Za moduł w serwisach aukcyjnych zapłacić trzeba od 100 do jakiś 400 - 500 zł. Stopień zaawansowania konstrukcji najlepiej dobrać do zasobności portfela kierowcy, ale też przede wszystkim jego potrzeb. Gdzie zamontować lokalizator GPS? W takim miejscu, aby był niewidoczny - wtedy nie dostrzeże go też np. złodziej w czasie kradzieży. Co ważne, lokalizatora nie można ukrywać zbyt głęboko pod deską rozdzielczą. Raz że musi mieć dostęp do źródła prądu, a dwa schowany zbyt skrzętnie może stracić kontakt z satelitą. Lokalizatory trafiają jednak nie tylko pod deskę, ale czasami i pod podwozie auta.