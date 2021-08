Zakaz wyprzedzania nie dotyczy tych kierowców. Zapominamy, co kryje się pod znakiem B-25

Tak naprawdę znak zakazu B-25 nazwany "zakaz wyprzedzania" zabrania wyprzedzania jednym pojazdom innych, ale nie wszystkim i nie każdego. Dokładna definicja znaku zakazu B-25 brzmi następująco: znak zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Co to oznacza?

Po pierwsze znak zakazu B-25 obowiązuje tylko kierowców pojazdów silnikowych: motocykli, samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów itp. Krótko mówiąc, zakaz wyprzedzania dotyczy napędzanych mechanicznie pojazdów, które mogą osiągnąć prędkość maksymalną przekraczającą 25 km/h. Natomiast nie obowiązuje kierowców motorowerów, pojazdów szynowych, zaprzęgowych i rowerów.

Wymienione pojazdy mogą wyprzedzać również za znakiem zakazu wyprzedzania B-25. Oczywiście taka sytuacja zdarza się rzadko ze względu na ich niewielką prędkość, ale teoretycznie może się zdarzyć. Pozostaje jeszcze druga kwestia: jakie pojazdy wolno wyprzedzać na odcinku obowiązywania zakazu wyprzedzania wprowadzonego znakiem B-25?

Nie wolno wyprzedzać wyłącznie pojazdów silnikowych wielośladowych. To znaczy, że nawet za znakiem zakazu wyprzedzania B-25 możemy wyprzedzić nie tylko zaprzęg, rower, motorower, pojazd szynowy, ale nawet motocykl. Pod warunkiem, że nie ma wózka bocznego, bo wówczas jest pojazdem silnikowym wielośladowym i zakaz wyprzedzania go obowiązuje.

I znów, takie sytuacje nie są częste, ale po minięciu znaku zakazu wyprzedzania zgodnie z prawem możemy dowolnym pojazdem silnikowym wyprzedzić dowolny motocykl. W ten sposób nie łamiemy prawa, pod warunkiem, że będziemy pamiętać o pozostałych przepisach obowiązujących na danym odcinku drogi: ograniczeniu prędkości, zakazie przekraczania linii ciągłej, obowiązku zachowania minimalnej odległości 1 m w czasie wyprzedzania jednośladu, itp.

Znak B-25 Znak B-25

Znak zakaz wyprzedzania B-25. Po co komplikować i tworzyć wyjątki?

Dlaczego ustawodawca wprowadził takie rozróżnienie? Obecnie większość motocykli jest szybsza od większości samochodów, ale nie zawsze tak było. Szczególnie na drogach jednojezdniowych często można było spotkać motorowery i wolne motocykle, które pełniły istotną rolę w zmotoryzowaniu wsi i miasteczek.

Tworzący prawo chcieli uniknąć sytuacji, kiedy wolniejsze pojazdy przyczyniają się do tworzenia zatorów drogowych i dopuścili możliwość ich wyprzedzania nawet na odcinku obowiązywania znaku zakazu B-25. Ze względu na ich wąską konstrukcję uznali, że to będzie bezpieczne. Czy słusznie, to już inna sprawa, ale w praktyce ten wyjątek od zakazu jest prawie tak samo martwy, jak sam zakaz.

Trzeba też dodać, że zakres obowiązywania znaku drogowego "zakaz wyprzedzania" B-25 może być zmodyfikowany dodatkowymi tabliczkami: T-23a, T23-b, T-23c i tak dalej aż do litery "j". Umieszczona pod okrągłym znakiem zakazu prostokątna tabliczka oznacza, że zakaz wyprzedzania obowiązuje kierowców konkretnego rodzaju pojazdów.

Przykładowo w przypadku tabliczki T-23a - motocykle. Dzięki temu zarządcy dróg mają możliwość zawężenia tej definicji, jeśli uznają, że ogólny znak nie zapewnia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa.

Znaki dodatkowe fot. archiwum

Na koniec warto przypomnieć, że znak "zakaz wyprzedzania" B-25, tak jak wszystkie inne znaki zakazu obowiązuje od momentu jego ustawienia do najbliższego skrzyżowanie włącznie z nim albo do momentu odwołania zakazu znakiem szczególnym B-27 (koniec zakazu wyprzedzania) lub ogólnym B-42 (koniec zakazów). Jeśli jest umieszczony przy tabliczce miejscowości albo obszaru zabudowanego, obowiązuje na całym obszarze, czy miejscowości, chyba że został odwołany innym znakiem.

Znak "zakaz wyprzedzania" o symbolu B-25 to kolejny z wielu przykładów, na to jak skomplikowane w Polsce jest prawo o ruchu drogowym. Konia z rzędem temu, kto zna wszystkie jego przepisy, a całe stado rumaków należy się komuś, kto się do nich stosuje w praktyce. Mogą być mechaniczne.

Znak zakaz wyprzedzania B-25 Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta